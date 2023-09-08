Проверьте, умнее ли вы 8-летнего ребенка, ответив на эти элементарные вопросы

Все вопросы связаны с общей эрудицией, их уже знают дети в третьем классе.

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Сможете ли вы ответить на эти вопросы? / Коллаж Главред, скриншот YouTube ( Vania Mania Kids), flickr (Michael Horan)

Вопросы на общие знания - это не только забава, но и стимуляция памяти и улучшение когнитивных функций. Мозг способен запоминать широкий спектр информации, но некоторые из них запоминаются лучше, чем другие.

Насколько хорошо вы разбираетесь в викторинах на общие знания? Этот тест был разработан с учетом интересов детей, так что, если вы умнее восьмилетнего ребенка, справитесь с ним без труда, пишет Mirror.

Викторина состоит из 15 вопросов и впервые была опубликована на американском сайте Playbuzz. По словам Тала Гарнера, она рассчитана на третьеклассников, то есть на детей в возрасте от восьми до девяти лет.

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Ниже приведены все 15 вопросов, посвященных различным темам - от анатомии человека до животных и искусства, так что вам потребуется широкий спектр знаний. Насколько легко вам было ответить на эти вопросы и сколько из них вы решили правильно?

Вопросы викторины

Какая планета в нашей Солнечной системе самая большая? Сатурн, Юпитер или Меркурий? Какое самое быстрое наземное животное? Гепард, лев или ягуар? Сколько ног у омара? 10, 8 или 6? Как называется ребенок козы? Теленок, козленок или олененок? Какое животное первым отправилось на орбиту? Кролик, кошка или собака? Какой элемент является первым в периодической таблице? Водород, гелий или алюминий? Кто был изобретателем телефона? Томас Эдисон, Альберт Эйнштейн или Александр Грэхем Белл? Какой знак зодиака изображается со львом? Близнецы, Телец или Лев? Сколько лет в тысячелетии? 50, 100 или 1000? Какая группа крови человека является самой редкой? AB-, A+ или O+ ? Сколько костей в теле человека? 104, 206 или 219? Кто написал картину "Мона Лиза"? Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог или Пабло Пикассо? Как называется боязнь пауков? Монофобия, арахнофобия или агорафобия? Сколько клапанов в человеческом сердце? Три, четыре или шесть? Из чего сделан бивень? Нефрит, слоновая кость или янтарь?

Если вы с легкостью ответили на эти вопросы, проверьте, сможете ли вы найти панду за 7 секунд на головоломке, которой уже более 45 лет.

Ответы на вопросы

Юпитер Гепард 10 Козленок Собака Водород Александр Грэм Белл Лео 1,000 AB- 206 Леонардо да Винчи Арахнофобия Четыре Слоновая кость

Напомним, раньше Главред предлагал пройти тест по картинке, который определит ваш характер.

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