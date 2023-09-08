Проверьте, умнее ли вы 8-летнего ребенка, ответив на эти элементарные вопросы

Вопросы на общие знания - это не только забава, но и стимуляция памяти и улучшение когнитивных функций. Мозг способен запоминать широкий спектр информации, но некоторые из них запоминаются лучше, чем другие.
Насколько хорошо вы разбираетесь в викторинах на общие знания? Этот тест был разработан с учетом интересов детей, так что, если вы умнее восьмилетнего ребенка, справитесь с ним без труда, пишет Mirror.
Викторина состоит из 15 вопросов и впервые была опубликована на американском сайте Playbuzz. По словам Тала Гарнера, она рассчитана на третьеклассников, то есть на детей в возрасте от восьми до девяти лет.
Ниже приведены все 15 вопросов, посвященных различным темам - от анатомии человека до животных и искусства, так что вам потребуется широкий спектр знаний. Насколько легко вам было ответить на эти вопросы и сколько из них вы решили правильно?
Вопросы викторины
- Какая планета в нашей Солнечной системе самая большая? Сатурн, Юпитер или Меркурий?
- Какое самое быстрое наземное животное? Гепард, лев или ягуар?
- Сколько ног у омара? 10, 8 или 6?
- Как называется ребенок козы? Теленок, козленок или олененок?
- Какое животное первым отправилось на орбиту? Кролик, кошка или собака?
- Какой элемент является первым в периодической таблице? Водород, гелий или алюминий?
- Кто был изобретателем телефона? Томас Эдисон, Альберт Эйнштейн или Александр Грэхем Белл?
- Какой знак зодиака изображается со львом? Близнецы, Телец или Лев?
- Сколько лет в тысячелетии? 50, 100 или 1000?
- Какая группа крови человека является самой редкой? AB-, A+ или O+ ?
- Сколько костей в теле человека? 104, 206 или 219?
- Кто написал картину "Мона Лиза"? Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог или Пабло Пикассо?
- Как называется боязнь пауков? Монофобия, арахнофобия или агорафобия?
- Сколько клапанов в человеческом сердце? Три, четыре или шесть?
- Из чего сделан бивень? Нефрит, слоновая кость или янтарь?
Если вы с легкостью ответили на эти вопросы, проверьте, сможете ли вы найти панду за 7 секунд на головоломке, которой уже более 45 лет.
Ответы на вопросы
- Юпитер
- Гепард
- 10
- Козленок
- Собака
- Водород
- Александр Грэм Белл
- Лео
- 1,000
- AB-
- 206
- Леонардо да Винчи
- Арахнофобия
- Четыре
- Слоновая кость
Напомним, раньше Главред предлагал пройти тест по картинке, который определит ваш характер.
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