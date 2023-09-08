УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Проверьте, умнее ли вы 8-летнего ребенка, ответив на эти элементарные вопросы

Лидия Неплях
8 сентября 2023, 14:51 обновлено 8 сентября, 14:51
60
Все вопросы связаны с общей эрудицией, их уже знают дети в третьем классе.
Сможете ли вы ответить на эти вопросы?
Сможете ли вы ответить на эти вопросы? / Коллаж Главред, скриншот YouTube ( Vania Mania Kids), flickr (Michael Horan)

Вопросы на общие знания - это не только забава, но и стимуляция памяти и улучшение когнитивных функций. Мозг способен запоминать широкий спектр информации, но некоторые из них запоминаются лучше, чем другие.

Насколько хорошо вы разбираетесь в викторинах на общие знания? Этот тест был разработан с учетом интересов детей, так что, если вы умнее восьмилетнего ребенка, справитесь с ним без труда, пишет Mirror.

Викторина состоит из 15 вопросов и впервые была опубликована на американском сайте Playbuzz. По словам Тала Гарнера, она рассчитана на третьеклассников, то есть на детей в возрасте от восьми до девяти лет.

видео дня

Ниже приведены все 15 вопросов, посвященных различным темам - от анатомии человека до животных и искусства, так что вам потребуется широкий спектр знаний. Насколько легко вам было ответить на эти вопросы и сколько из них вы решили правильно?

Вопросы викторины

  1. Какая планета в нашей Солнечной системе самая большая? Сатурн, Юпитер или Меркурий?
  2. Какое самое быстрое наземное животное? Гепард, лев или ягуар?
  3. Сколько ног у омара? 10, 8 или 6?
  4. Как называется ребенок козы? Теленок, козленок или олененок?
  5. Какое животное первым отправилось на орбиту? Кролик, кошка или собака?
  6. Какой элемент является первым в периодической таблице? Водород, гелий или алюминий?
  7. Кто был изобретателем телефона? Томас Эдисон, Альберт Эйнштейн или Александр Грэхем Белл?
  8. Какой знак зодиака изображается со львом? Близнецы, Телец или Лев?
  9. Сколько лет в тысячелетии? 50, 100 или 1000?
  10. Какая группа крови человека является самой редкой? AB-, A+ или O+ ?
  11. Сколько костей в теле человека? 104, 206 или 219?
  12. Кто написал картину "Мона Лиза"? Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог или Пабло Пикассо?
  13. Как называется боязнь пауков? Монофобия, арахнофобия или агорафобия?
  14. Сколько клапанов в человеческом сердце? Три, четыре или шесть?
  15. Из чего сделан бивень? Нефрит, слоновая кость или янтарь?

Если вы с легкостью ответили на эти вопросы, проверьте, сможете ли вы найти панду за 7 секунд на головоломке, которой уже более 45 лет.

Ответы на вопросы

  1. Юпитер
  2. Гепард
  3. 10
  4. Козленок
  5. Собака
  6. Водород
  7. Александр Грэм Белл
  8. Лео
  9. 1,000
  10. AB-
  11. 206
  12. Леонардо да Винчи
  13. Арахнофобия
  14. Четыре
  15. Слоновая кость

Напомним, раньше Главред предлагал пройти тест по картинке, который определит ваш характер.

Также мы рассказывали о том, как с помощью оптической иллюзии определить, насколько вы харизматичны.

Больше интересных головоломок:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

"Хотят отменить все санкции": ООН ведет тайные переговоры с РФ - Bild

"Хотят отменить все санкции": ООН ведет тайные переговоры с РФ - Bild

15:17 Мир
Оккупантов РФ выбивают под Бахмутом: командир штурмовиков ВСУ раскрыл детали

Оккупантов РФ выбивают под Бахмутом: командир штурмовиков ВСУ раскрыл детали

15:13 Украина
"Путин сдулся, он убил Пригожина": Зеленский сделал громкое заявление

"Путин сдулся, он убил Пригожина": Зеленский сделал громкое заявление

14:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:27

Женщина из Мариуполя поделилась невероятно простым рецептом арбузного меда - бекмесом

15:17

"Хотят отменить все санкции": ООН ведет тайные переговоры с РФ - Bild

15:17

Что сделать 10 сентября, чтобы получить кучу денег: приметы и запреты дня

15:13

Оккупантов РФ выбивают под Бахмутом: командир штурмовиков ВСУ раскрыл детали

14:51

Проверьте, умнее ли вы 8-летнего ребенка, ответив на эти элементарные вопросы

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:46

Сотник раскрыл, сможет ли Путин ликвидировать тех, кто стоял за ПригожинымВидео

14:35

Сильно вредят здоровью: врач сказал, для чего на самом деле нужны ватные палочки

14:15

"Путин сдулся, он убил Пригожина": Зеленский сделал громкое заявление

13:38

Модель безопасности для Украины: какой самый лучший вариант?мнение

Реклама
13:25

"Путин будет зачищать всех": журналист назвал новых кандидатов на устранение в РФВидео

13:21

Китаянка-путинистка спела "Катюшу" в разбомбленном театре в Мариуполе: в МИД Украины разъярились

12:54

Найди панду за 7 секунд: 45-летняя головоломка, которая заставит тебя попотеть

12:41

Перелет боевого Ми-8 в Украину: Буданов намекнул на новую вербовку пилотов РФ

12:37

Как можно поставить свекровь на место: психолог Холоденко дала дельный совет

12:27

Мобилизация женщин: представитель Зеленского в Раде пояснил, будут ли выпускать за границу вставших на учет дам

11:51

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Близнецам – забота, Девам - поддержка

11:46

Не будут сжимать и натирать: секреты выбора удобных женских трусов

11:44

Пропадает он: у путинистки Успенской прямо во время концерта исчез голосВидео

11:43

У Зеленского анонсировали новые удары дронов по критической инфраструктуре РФ

11:34

Украина всегда будет представлять опасность: Охлобыстин неосознанно "слил" страхи параноика Путина

Реклама
11:01

"Ты что делаешь, тварь": Соловьев в истерике отчихвостил предательницу Монтян

10:55

Favbet Foundation передал военным разведчикам ГУР спецавтомобиль

10:45

Потап показал подросшего сына и поздравил его с особым праздником

10:40

Опозоренный Ступка нахамил матери защитника Азовстали

10:20

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЭксклюзив

09:59

РФ ударила ракетой по зданию полиции в Кривом Роге: есть жертва и много раненыхФото

09:53

Как назвать ребенка в 2024 году: забытые имена снова в тренде

09:41

Студентам вручают повестки, хотя есть отсрочка: адвокат объяснил, что делать

09:27

Срыв удара по флоту РФ: Маск ответил на обвинения в отключении Starlink для ВСУ

08:39

ВСУ идут вперед на юге и прорывают оборону российских оккупантов – ISW

08:12

Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам: попали в частный сектор, есть разрушения

07:55

"Какое-то сумасшествие происходит": Вайкуле жестко прошлась по россиянам из-за войны в Украине

07:38

Уничтожен большой склад БК и два ЗРК врагов: свежая сводка боев от Генштаба

06:35

Почему неправильно говорить "дзвонити друзям": Авраменко удивил ответом

06:20

Непроизвольный стриптиз: Бритни Спирс чудом избежала публичного обнаженияВидео

05:30

Какая клякса напоминает поцелуй: тест по картинке расскажет об особенности характера

05:00

"На РФ наползает смута": Сотник рассказал о страшной тени ПригожинаВидео

04:00

"Всех этих Путиных будут выкорчевывать": эксперт рассказал о конце власти ПутинаВидео

02:20

На базе ЧВК "Вагнер" в Мали заметили турецкие Bayraktar

01:37

"Они все маньяки": публицист сделал неутешительный прогноз о войне в УкраинеВидео

Реклама
01:33

Не разлезутся: как стирать перьевые подушки в стиральной машинке

07 сентября, четверг
23:58

Могут ли оккупанты развернуть свои штыки и пойти на Москву: Сотник дал четкий ответВидео

23:17

Какими болезнями можно заразиться от кошки: топ-5 опасных заболеваний

22:47

В Брянске БПЛА попал в крупнейший завод микроэлектроники РФ: вспыхнул пожарВидео

22:43

"Никогда этого не сделаем": одна из стран Европы отказалась экстрадировать украинцев

22:31

Иранский Ил-76 прилетал в Крым и мог привезти новую партию "Шахедов" - СМИ

22:15

Как выглядит план Эрдогана о начале мирных переговоровмнение

22:11

Обстановка на фронте сложная, россияне штурмуют несколько направлений - Генштаб

21:30

"Россия получит парочку обидных пинков": Невзоров рассказал о параде позора в РФ

21:17

На юге идет война за железную дорогу, близок перелом во всей войне - Гетьман

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять