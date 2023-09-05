Что вы увидели первым: оптическая иллюзия покажет, насколько вы харизматичны

Тест по картинке определит ваши черты характера.

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Оптическая иллюзия / Фото: TikTok @mia_yilin

Оптические иллюзии могут быть забавными головоломками, но одно странное произведение искусства способно показать, является ли человек социальной бабочкой или испытывает ли он трудности с доверием другим людям.

Картинкой впервые поделилась в видео специалист по оптическим иллюзиям Tiktok Миа Илинь, которая поразила людей своей способностью точно определять личности людей, пишет express.

Причудливая оптическая иллюзия приобрела огромную популярность в Интернете и требует от зрителя только пристально смотреть на картинку. Те, кто смотрит на него, должны с первого взгляда увидеть либо человека с биноклем, либо машину.

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Тест по картинке: что вы увидели первым / TikTok @mia_yilin

Что значит, если вы увидели автомобиль на дороге

"Если вы впервые увидели машину, значит, вы лучик солнца и можете найти светлую сторону в любой ситуации", — сказала Миа.

Людям нравится быть рядом с вами, потому что вы всегда знаете, как вызвать улыбку на их лицах.

Однако тем, кто первым увидел машину, следует подумать о том, как они справляются с проблемами в своей жизни, и быть осторожными, чтобы не использовать свои удивительные социальные навыки для отсрочки решения жизненных стрессов.

"Просто имейте в виду, что использование юмора в качестве собственного защитного механизма может помешать вам справиться с более глубокими эмоциями", - говорит Миа.

Что значит, если вы увидели человека с биноклем

"Вы немного перфекционист, и вам трудно доверять другим поэтому вы можете сильно переживать из-за того, что что-то может пойти не так", - объяснила Миа.

Однако те, кто видел человека в бинокль, скорее всего, глубокие мыслители.

"Вы глубоко цените красоту природы. Ваш язык любви – это служение, и больше всего вас волнует, когда другие обращают внимание на мелкие детали", - рассказала эксперт.

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