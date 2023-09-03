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Тест по картинке: оптическая иллюзия определит, оптимист вы или пессимист

Сергей Кущ
3 сентября 2023, 13:36 обновлено 3 сентября, 13:36
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Что вы увидели первым определит черты вашего характера.
Оптическая иллюзия покажет, оптимист вы или пессимист
Оптическая иллюзия покажет, оптимист вы или пессимист / Фото: @mia_yilin

Оптическая иллюзия способна разгадать ваши личные качества и показать, как вы смотрите на отношения и строите дружбу.

По крайней мере так говорит специалист по оптическим иллюзионистам Мия Илинь, которая шокировала пользователей социальных сетей своей способностью угадывать их личности и то, с какими проблемами они могут столкнуться в своей жизни, пишет express.

Эта странная фотография в оттенках серого стала популярной в социальных сетях, поскольку зрители спорят, идет ли котенок на фотографии вверх или вниз по лестнице.

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Однако не существует правильного или неправильного ответа, поскольку это психологическая картинка, которая способна рассказать о вашем характере.

Тест по картинке
Тест по картинке / Фото: @mia_yilin

Кот поднимается по лестнице

Если вы посмотрите на фотографию и увидите котенка, поднимающегося по лестнице, это означает, что вы добродушный человек с сильными моральными качествами, что иногда может привести к тому, что вы будете немного наивны.

"У вас золотое сердце, но вы часто чувствуете, что окружающие вас люди используют вас в своих интересах, потому что вы предпочитаете видеть в других хорошее", - рассказала Мия.

Вы обнадеживающий человек, которого любят благодаря вашему оптимизму, но вы также знаете, когда следует провести черту и установить границы в отношениях, когда это необходимо.

"Вы добрейший человек и несете позитив другим. При этом, если кто-то перейдет тебе дорогу, ты будешь помнить это до конца своей жизни", -

Кот спускается по лестнице

Если вы смотрите на фотографию и видите кошку, спускающуюся по лестнице, вы очень практичный человек, предпочитающий скептически относиться к людям.

"Если вы видите кошку, спускающуюся по лестнице, то вы реалист и циник. Ты знаешь, как защитить себя, и любишь слышать суровую правду", - говорит Мия.

Вас часто любят из-за вашего опыта и способности задавать вопросы другим, думая нестандартно, но это может вызвать у вас довольно пессимистический настрой.

"Людям нравится рассказывать вам свои секреты, потому что они знают, что могут вам доверять. Вам может быть трудно наслаждаться жизнью, потому что вы понимаете, что всему хорошему когда-нибудь приходит конец", - рассказала Мия.

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тест по картинке оптическая иллюзия
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