Тест по картинке: оптическая иллюзия покажет, есть ли у вас чувство юмора

Причудливая фотография была впервые опубликована в видео Миа Илинь, специалиста по оптическим иллюзиям.

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Оптическая иллюзия покажет, есть ли у вас чувство юмора / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, TikTok @mia_yilin

Забавная головоломка удивила людей тем, насколько точно она может определить, кому в жизни больше отдается предпочтение чувству справедливости или чувству юмора.

Причудливая фотография была впервые опубликована в видео Миа Илинь, специалиста по оптическим иллюзиям, которая шокировала социальные сети своей способностью точно угадывать черты личности человека, пишет express.

Что вы увидели первым? / TikTok @mia_yilin

Ярко-розовая психологическая картина требует от зрителя быстро взглянуть на нее и решить, увидит ли он первым белую утку или кролика.

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Что значит, если вы первой увидели утку

Если вы первым увидели утку, вы человек с сильным чувством справедливости и всегда стараетесь быть хорошим человеком.

"Вы всегда высказываетесь за то, что правильно, и будете поддерживать смертность в любой ситуации", - говорит Мия.

Вы человек, способный мыслить нестандартно и наблюдательный, поскольку вы часто замечаете, если кто-то ведет себя нечестно.

Миа объяснила: "Вы очень внимательны к деталям, и ничто не остается незамеченным. Вот почему вы можете легко обнаружить, когда люди лгут или делают что-то за вашей спиной".

Что значит, если вы первым увидели кролика

Те, кто первым увидел кролика, беззаботны и любят рассмешить других.

Миа сказала: "У вас безупречное чувство юмора. Ваши ответы всегда своевременны и очень остроумны. Вы всегда освещаете любую комнату, в которую входите, и всем нравится находиться рядом с вами".

Однако иногда вам может помочь относиться к вещам более серьезно, особенно если вы чувствуете грусть или стресс.

Миа объяснила: "Вы часто используете юмор как щит, чтобы защитить себя от прошлых травм и более темных эмоций, потому что вы ненавидите чувствовать себя уязвимым".

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