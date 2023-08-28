Только люди с высоким IQ могут определить количество кругов в хитрой иллюзии

Оптические иллюзии помогают улучшить концентрацию и внимание, а выделение времени на решение головоломок может помочь обострить ваш мозг.
Эта оптическая иллюзия, которая заставляет людей подсчитывать количество кругов на изображении, поставила многих в тупик, пишет Mirror.
Если вы хотите попробовать, вам нужно просто подсчитать, сколько кругов на изображении всего за 10 секунд. Пришло время установить часы обратного отсчета и начать считать!
Если вы испытываете затруднения, вашим глазам потребуется несколько секунд, чтобы привыкнуть к центру круга, но если вы отведете взгляд от центра и осмотрите картинку, она может начать проясняться – и, будем надеяться, помогите обнаружить.
Не волнуйтесь, если вы все еще не видите их, мы собираемся раскрыть ответ. Внутри основного круга находится шесть кругов. Вам удалось это сделать?
Если да, то у вас определенно острое зрение! В противном случае не волнуйтесь, поскольку чем больше оптических иллюзий вы испытываете перед собой, тем легче они могут стать, и практика приведет к совершенству!
Ранее мы рассказывали о загадке для людей с орлиным взглядом – нужно найти кольцо для принцессы. Отыскать спрятанный предмет на рисунке со сказочным сюжетом будет нелегко, поэтому справятся лишь самые сильные.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно отыскать сердце среди попугаев и цветов. Найти сердце смогут лишь единицы, ведь на это задание дается всего 15 секунд. Многие детали на картинке будут отвлекать от цели.
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