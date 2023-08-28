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Только люди с высоким IQ могут определить количество кругов в хитрой иллюзии

Сергей Кущ
28 августа 2023, 13:46 обновлено 28 августа, 13:46
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Эта оптическая иллюзия, которая заставляет людей подсчитывать количество кругов на изображении, поставила многих в тупик.
Оптическая иллюзия с кругами
Оптическая иллюзия с кругами / Коллаж Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Оптические иллюзии помогают улучшить концентрацию и внимание, а выделение времени на решение головоломок может помочь обострить ваш мозг.

Эта оптическая иллюзия, которая заставляет людей подсчитывать количество кругов на изображении, поставила многих в тупик, пишет Mirror.

Если вы хотите попробовать, вам нужно просто подсчитать, сколько кругов на изображении всего за 10 секунд. Пришло время установить часы обратного отсчета и начать считать!

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Оптическая иллюзия
Оптическая иллюзия / Фото: mirror.co.uk

Если вы испытываете затруднения, вашим глазам потребуется несколько секунд, чтобы привыкнуть к центру круга, но если вы отведете взгляд от центра и осмотрите картинку, она может начать проясняться – и, будем надеяться, помогите обнаружить.

Не волнуйтесь, если вы все еще не видите их, мы собираемся раскрыть ответ. Внутри основного круга находится шесть кругов. Вам удалось это сделать?

Ответ на оптическую иллюзию
Ответ на оптическую иллюзию / mirror.co.uk

Если да, то у вас определенно острое зрение! В противном случае не волнуйтесь, поскольку чем больше оптических иллюзий вы испытываете перед собой, тем легче они могут стать, и практика приведет к совершенству!

Ранее мы рассказывали о загадке для людей с орлиным взглядом – нужно найти кольцо для принцессы. Отыскать спрятанный предмет на рисунке со сказочным сюжетом будет нелегко, поэтому справятся лишь самые сильные.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно отыскать сердце среди попугаев и цветов. Найти сердце смогут лишь единицы, ведь на это задание дается всего 15 секунд. Многие детали на картинке будут отвлекать от цели.

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