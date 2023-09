Сложная головоломка с подсчетом буквы "F", где большинство сильно ошибается

Если вы сможете посчитать все правильно с первого раза - у вас прекрасный навык концентрации.

Головоломка с буквой "F" / Коллаж Главред, фото flickr (stefan koopmans, Andy Mudrak)

Наш мозг - сложный орган, и не многие знают, как он работает на самом деле. Ежедневно он обрабатывает столько информации, что иногда пропускает то, что мы видим постоянно. Это особенно верно в отношении чтения, поскольку многие из нас могут прочитывать предложения со сверхбыстрой скоростью, ведь мозг уже знает, как обрабатывать слова, которые мы видим каждый день.

Работа над головоломками, которые заставляют вас внимательнее рассматривать предложения, может стать отличным способом тренировки мозга для повышения его проницательности - так почему бы не попробовать себя в этой игре, пишет Mirror.

Все, что вам нужно сделать, это gосчитать, сколько раз вы видите букву "F" в предложении, написанном ниже. Но будьте внимательны, это сложнее, чем кажется.

Предложение, которое вам нужно прочитать, следующее: "Finished files are the result of years of scientific study combined with the experience of years"/ (Готовые работы - это результат многолетних научных исследований в сочетании с многолетним опытом")

Сколько "F" вы можете насчитать? Это может показаться очень просто, но на самом деле эта загадка заставила многих людей почесать голову, поскольку их мозг полностью пропустил одну из букв "F" в предложении, что привело к неправильному ответу.

Сейчас мы расскажем вам об ответе, поэтому еще раз внимательно посмотрите на предложение и пересчитайте буквы, чтобы убедиться, что вы все правильно поняли.

Ответ на загадку

Если вы думаете, что в предложении три буквы "F", то вы попались на ту же уловку, что и многие другие. На самом деле в предложении шесть "F", но ваш мозг устроен таким образом, что полностью пропустил одну из букв. По мнению специалистов компании Sharp Brains, многие из нас не обратили внимания на букву "F" в слове "of".

"Мы часто неправильно воспринимаем слово "of" по двум причинам. Во-первых, буква "F" обычно обозначает звук "ф", как, например, в слове "fox". Однако в слове "of" она произносится как "v". Во-вторых, вы, вероятно, читали слово "of" так много раз в своей жизни, что воспринимаете его как единое целое, не обращая внимания на вторую букву/звук", - пояснили они.

