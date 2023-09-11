Докажи, что умный: тест Струпа от нейропсихологов за секунды покажет уровень вашего интеллекта

Загадки, оптические иллюзии и подобные головоломки - это очень увлекательные способы проверить свою умственную способность, и если она вас не устраивает, есть способы ее улучшить. Практика, безусловно, помогает достичь совершенства, а тренировки с друзьями и близкими делают их гораздо более приятными, пишет Mirror.
Этот тест, известный как "тест Струпа", был назван "отличным мозговым тестом для проверки вашей умственной активности и гибкости". Его используют в нейропсихологической экспертизе для измерения умственной активности и гибкости, поскольку для успешного выполнения требуется сильное внимание, торможение и способность к саморегуляции (также называемые исполнительные функциями).
Тест предлагает вам посмотреть на изображение, приведенное выше, и сказать вслух, какой цвет вы видите в каждом слове, а не в том, которое вы прочитали. Двигайтесь слева направо, сверху вниз.
Это намного сложнее, чем кажется, не так ли? И чем глубже вы задумываетесь над этим, тем больше вероятность того, что вы ошибетесь и все испортите. Удалось ли вам это сделать? Если нет, то почему бы не попробовать еще раз?
Напомним, ранее мы рассказывали об еще одном испытании для глаз на время: нужно найти число 5878 за 15 секунд.
Также предлагаем вам проверить внимательность в новом тесте и найти на картинке с котами крысу всего лишь за 30 секунд.
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