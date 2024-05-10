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Подойдут рассол, уксус и не только: как сохранить сыр свежим на 6 недель дольше

Юрий Берендий
10 мая 2024, 03:34
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При неправильном хранении сыр имеет очень короткий срок годности, но один дешевый и эффективный способ поможет сохранить его свежим на несколько недель.
Подойдут рассол, уксус и не только: как сохранить сыр свежим на 6 недель дольше
Как сохранить сыр свежим на 6 недель дольше - эксперт поделился секретом / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Плесень - вкусное дополнение к некоторым видам сыра, особенно к голубому. Но для большинства это неприглядное следствие неправильного хранения.

Хотя многие держат этот сливочный молочный продукт на дверце холодильника или на верхней полке, этого недостаточно, чтобы защититься от зеленых спор. Именно поэтому Брайони Мэй-Уильямс поделилась со зрителями BBC Morning Live своими лучшими решениями по хранению сыра.

Выступая на утреннем шоу, она рассказала о трех лучших способах хранения твердых сыров, таких как чеддер, и мягкой, сливочной феты.

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Она объяснила, что в отличие от большинства способов хранения, которые используют пищевую пленку или пакеты для сэндвичей, ее методы используют менее очевидные ингредиенты: кубики сахара, белый уксус и рассол.

Как хранить сыр

По словам Брайони, продлить срок хранения таких сыров, как чеддер, эдам и гауда, так же просто, как добавить белый уксус, сообщает Express.

Она предложила использовать уксус для замачивания куска кухонного рулета, а затем закрыть его в пакет с застежкой-молнией вместе с сыром.

По словам Брайони, использование уксуса для сохранения молочных продуктов "не повлияет на вкус" и "продлит жизнь сыра на дополнительные шесть недель".

Еще один одобренный экспертами метод, который использует Брайони, - это запечатывание сыра в контейнере с кубиками сахара.

"После того, как вы открыли пачку сыра, переложите его в контейнер для хранения продуктов. Положите два кубика сахара внутрь контейнера и убедитесь, что он плотно закрыт", - указывает она.

По словам бывшей звезды британского шоу Bake Off, это не даст запаху сыра заполнить остальную часть холодильника, а также поглотит лишнюю влагу, которая не даст сыру потеть.

Это, в конце концов, сохранит его свежесть на более длительное время. Однако, если кубики сахара со временем растают, протрите контейнер и добавьте еще два кубика для долговечности.

Поклонники феты могут сохранить мягкий сливочный сыр максимально свежим с помощью альтернативного метода хранения. Хотя это может показаться нелогичным, лучший способ бороться с водянистой фетой - держать ее в рассоле.

Брайони объяснила, что лучшим контейнером для феты является стерилизованная банка из-под джема, а не упаковка, в которой она продается. Она посоветовала оставить сырный блок целым или разрезать его на кусочки перед тем, как переложить в банку.

Далее смешайте две чайные ложки соли с достаточным количеством холодной воды в миске. Когда соль полностью растворится, влейте ее в банку с фетой, пока сыр не будет полностью погружен.

Это поможет сыру сохранять лучшие вкусовые качества в течение "дополнительных трех недель", а не только нескольких дней.

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