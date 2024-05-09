Уклонистов могут жестко наказывать блокировкой счетов: в Раде назвали условие

Схема, которая была отклонена властью как неконституционная, будет запущена через административное судопроизводство, считает депутат.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Военнообязанных граждан, которые уклоняются от мобилизации, могут начать наказывать блокировкой банковских счетов и имущества. Об этом в комментарии журналистам рассказал нардеп Андрей Осадчук, цитирует УНИАН.

Осадчук отметил, что, согласно законодательным нововведениям, штрафы за нарушение воинского учета для граждан выросли до 20 500 гривен. Депутат ожидает, что этот закон вступит в силу до конца мая.

При этом Осадчук утверждает, что работникам ТЦК в условиях пока отсутствующего приложения для обновления военных данных придется выписывать штрафы фактически заочно. Из-за чего возрастет и количество открытых производств против "уклонистов".

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В таком случае нарушителей могут наказывать блокировкой банковских счетов и личного имущества.

"То есть, скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество", - считает депутат.

По его мнению, таким образом, МО якобы возвращается к идее 2023 года, которая предусматривала блокировку счетов, но была отклонена Радой из-за нарушения Конституции.

"Но сейчас эта схема будет запущена через, в принципе, абсолютно законную процедуру - через административное судопроизводство", - подчеркнул Осадчук.

Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика Главреда

Закон о мобилизации - главное

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

В субботу, 4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Отныне отменяется статус "ограниченно пригодный", зато мужчин поделят на "пригодных" и "непригодных".

Между тем в МИД Украины ввели ограничения на получение загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет.

Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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