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Украина получит дополнительные установки HIMARS: в Германии назвали точное количество

Юрий Берендий
9 мая 2024, 21:56
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Министр обороны Германии отметил, что победа Путина в войне против Украины может поощрить другие автократии, что будет угрожать безопасности Европы.
Украина получит дополнительные установки HIMARS: в Германии назвали точное количество
Германия приобретет у США дополнительные системы HIMARS для Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

Министр обороны Германии Борис Писториус находясь с официальным в Вашингтоне сообщил о намерении приобрести у США 3 дополнительные системы HIMARS для дальнейшей передачи их Украине. Об этом сообщает издание t-online.

"В сотрудничестве с американцами мы приобретем для Украины три пусковые установки HIMARS. Они поступят из состава вооруженных сил США и будут оплачены нами", - объявил глава Минобороны ФРГ на встрече с журналистами.

Писториус подчеркнул важность сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами, как союзниками в НАТО, для дальнейшей поддержки Украины. Он отметил угрозу, которую представляет путинская война для безопасности Европы, и отметил, что победа Путина могла бы поощрить другие автократии. Писториус подчеркнул, что такого нельзя допустить.

видео дня
HIMARS, Хаймарс
Что известно о РСЗО "HIMARS" / Инфографика: Главред

Военная помощь для Украины - что известно о пакете помощи от США

Напомним, как ранее сообщал Главред, новый пакет военной помощи от Италии для Украины может включать систему противовоздушной и противоракетной обороны SAMP/T. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подтвердил, что новый пакет помощи поступит "вскоре", однако его детали остаются засекреченными/

Украина может вскоре получить новые пакеты военной помощи от США. Штаты хотят выйти на прежний уровень поставок вооружений. Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине противоракетных комплексов Patriot. По его словам, на протяжении последних нескольких недель шла дискуссия о том, кто может направить системы Patriot в Украину.

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