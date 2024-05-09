Италия передаст Украине новый пакет военной помощи, куда войдет система ПВО SAMP/T

Ожидается, что помощь будет подготовлена к началу встречи лидеров Большой семерки G7, которая состоится 13 июня.

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Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи, туда войдет система ПВО SAMP/T / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay.com

Новый пакет военной помощи от Италии для Украины может включать систему противовоздушной и противоракетной обороны SAMP/T.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подтвердил, что новый пакет помощи поступит "в скором времени", однако его детали остаются засекреченным, пишет итальянское агентство ANSA.

Ранее издание La Repubblica указывало, что итальянское правительство поддержало предоставление Украине ЗРК SAMP/T из запасов своей армии.

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Теперь за это должен проголосовать парламент. Ожидается, что помощь будет подготовлена к началу встречи лидеров Большой семерки G7, которая состоится 13 июня.

У Италии есть пять ЗРК SAMP/T. Украина может получить ту установку, которую Италия ранее одалживала Словакии. Кроме того, две системы используют для защиты места проведения саммита, еще одна находится в Кувейте и останется там на некоторое время, а четвертая — в резерве.

Как пишет издание, такое решение связано с обострением ситуации на востоке Украины и активными боевыми действиями вокруг Часового Яра в Донецкой области.

Сообщается, что против предоставления соответствующего пакета выступает ультраправая партия Лига во главе с Маттео Сальвини, однако ожидается, что решение все равно наберет достаточное количество голосов в парламенте.

Система ПВО SAMP/T - что о ней известно SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей. SAMP/T может уничтожать самолёты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения — до 25 км. Все 8 ракет Астер-30, которые содержатся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд. 27 января 2023 года во время визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Италию, где он встречался со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, была согласована совместная закупка 700 ракет Астер-30 на сумму около 2 млрд. евро. Также министры обсудили детали ранее согласованной передачи комплекса SAMP/T Украине. 15 мая 2023 года Франция и Италия предоставили Украине первый зенитно-ракетный комплекс ЗРК SAMP/T. В июне 2023 года в Украине развернули комплекс франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Часть пакета военной помощи также будет содержать артиллерийское вооружение, зенитно-ракетные комплексы Stinger, и, возможно, даже ракеты Storm Shadow — отмечается, что их должно быть от ста до двухсот единиц. Отмечается, что нет уверенности, что исполнительная власть включит это оружие из-за сопротивления Сальвини в парламенте.

Как сообщал Главред, в апреле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры относительно двух батарей зенитных ракетных комплексов Patriot и одного наземного зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

Поставки ЗРК Patriot Украине - последние новости

Украина нуждается как минимум в 7 системах Patriot для защиты своей территории от российских атак. У партнеров есть эти системы, однако не хватает политической решимости, чтобы передать их ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны Patriot, однако попасть в Украину она сможет лишь через два месяца. Аналитики считают, что этот срок - это лучший сценарий.

Испания передала Украине обещанный пакет с ракетами к комплексам ПВО/ПРО Patriot.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине противоракетных комплексов Patriot.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Что известно о ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

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