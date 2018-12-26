Как оригинально поздравить коллег с Новым годом на корпоративе и не только

26 декабря 2018, 07:12

Главред подобрал поздравления с Новым годом коллегам юмористические и прикольные.

  • Поздравления с новым годом коллегам и партнерам - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с новым годом коллегам и партнерам - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с новым годом коллегам и партнерам - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с новым годом коллегам и партнерам - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с новым годом коллегам и партнерам - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с новым годом коллегам и партнерам - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с новым годом коллегам и партнерам - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с новым годом коллегам и партнерам - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с новым годом коллегам и партнерам - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с новым годом коллегам и партнерам - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с новым годом коллегам и партнерам - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с новым годом коллегам и партнерам - открытки Фото из открытых источников
  • Поздравления с новым годом коллегам и партнерам - открытки Фото из открытых источников

В Украине уже стартовал сезон корпоративов, ведь год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю с каждым днем все ближе.

Главред подобрал поздравления с Новым годом коллегам юмористические и прикольные. А еще больше поздравлений с праздниками читайте в нашем материале Короткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открытках.

Поздравления с Новым годом коллегам юмористические и прикольные

2 смс - 94 символа:

С Новым годом поздравляем,

Процветания желаем.

В гору пусть идут дела,

Продвижения вам друзья.

***

Поздравляю с Новым годом

Дорогой мой коллектив,

Чтобы счастья было много,

Чтоб всегда был позитив.

Мы работали на славу,

Отдохнуть пришла пора,

Так поднимем же бокалы.

С Наступающим! Ура!

***

Желаем вам, дорогой коллега, в самый разгар Нового Года поймать за хвост удачу и крепко накрепко держать до следующего праздника! Самому же попасться в сети счастливой фортуне и не выпутаться из нее весь долгий и радостный жизненный путь! С новым, непременно волшебным и искрометным, вас годом!

***

На Год наступающий Новый

Коллегам пора пожелать

Поменьше работы тяжелой,

Побольше приятных зарплат!

Клиенты пусть станут умнее,

Сотрудники будут милы,

Начальство пусть хвалит, лелеет,

И труд станет проще игры!

Не только рабочих успехов

Пусть тащит в мешке Дед Мороз,

А юмора, радости, смеха,

И только зарплату — всерьез!

***

Отпахали мы как кони

На работе целый год.

Заслужили! И сегодня

Отрываемся народ!

От души я вам желаю

Отдохнуть как никогда.

С Новым годом поздравляю!

Будьте счастливы, друзья!

***

Коллеги, близко Новый год.

Пусть дарит он такой доход,

Чтобы кредиты погасить

И в банке крупный счет открыть.

Здоровье пусть не подведет,

Удача каждого найдет,

Не напрягает сильно труд,

А неприятности уйдут.

***

Мы сегодня работать не станем,

Ожидая волшебное чудо.

С Новым годом друг друга поздравим:

Пусть год денежным, радостным будет.

В Новый год, дорогие коллеги,

Я войти вам с удачей желаю.

Пусть судьба дарит вам обереги.

С зимней сказкой я вас поздравляю!

Корпоративные поздравления с Новым годом в прозе

Читайте такжеНовый год 2019: что одеть, маникюр, макияж и прочие женские секретыДорогие коллеги! Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю вам в Новом году успехов в работе, благополучия в семье, в воспитании детей. Чтобы все желания исполнялись, на пути встречались только добрые и отзывчивые люди, чтобы слезы на глазах были только от счастья, а улыбку приносил каждый новый день, и она никогда не сходила с лица!

***

Дорогие коллеги! Вот и подходит к концу еще один год! Немного жаль, потому что в прошлое уходят те замечательные события, которые сплотили наш коллектив. Но не расстраивайтесь, ведь впереди еще много нового, которое нам предстоит пережить вместе! Пусть все, что наступит в Новом году, принесет нашему коллективу только перемены к лучшему, благополучие и рост доходов! С Новым годом, дорогие друзья!

***

Поздравляю Вас с Новым годом! Пусть он будет для Вас успешным во всех смыслах, дарит новые возможности и перспективы для развития. Пусть ваше дело процветает и выходит на новый уровень, приносит Вам желаемый доход и удовлетворение. Профессионализма, позитивной рабочей атмосферы, уважения подчиненных и личного счастья!

***

Читайте такжеЧто подарить семье и любимым на Новый год 2019Поздравляю с Новым годом моего замечательного и уважаемого начальника. Пусть этот праздник подарит добрые чудеса и крепкие силы, пусть новогодние желания обязательно исполнятся в скором времени, пусть новый год ознаменуется великими успехами и большими перспективами в работе, счастливыми моментами и радостными новостями в жизни.

***

Уважаемые клиенты, дорогие наши друзья! В этот Новый год хочется от всей души поблагодарить вас за внимание к нам, интерес к тому, что мы делаем и, конечно, за ваше бесконечное доверие! Поздравляю вас с этим волшебным праздником и желаю вам процветания в делах, благополучия в личной жизни, побольше совместных проектов и успешного завершения всех начатых дел!

Поздравление с Новым годом партнерам

С Новым годом, дорогие партнеры! Желаю, чтобы этот год подарил новые большие возможности и перспективы для процветания и успеха. Пусть в ваших домах будет счастье, в ваших сердцах — любовь, а в наших партнерских отношениях — стабильность, доверие, честность, взаимопонимание и удача!

***

Дорогие наши партнеры, верные и добрые друзья! В Новый год позвольте пожелать подъема и процветания вашему бизнесу, удачных сделок и самых выгодных контрактов! Пусть у вас будет море заказчиков — деловых, стабильных и надежных, а работа приносит вам не только огромное состояние, а еще большую удовлетворенность и радость! Желаем вам не знать кризисов и неудач, всегда быть на волне и богатеть не по дням, а по часам! Пусть будут крепкими ваши семьи, в которых живут любовь, понимание и взаимное уважение!

***

Уважаемые партнеры, от души вас поздравляю с Новым годом. Пусть он принесет достаток в ваши дома и счастье в ваши семьи. Пусть дела успешно идут в гору, а удача никогда не отворачивается от вас. Мира вам, процветания, благополучия и везения.

***

4 смс - 223 символа:

Пускай идущий Новый год

Стабильный привлечет доход,

Партнерство наше длится долго

И принесет успехов много.

Открытий новых, перспектив,

Чтоб был надежным коллектив!

И дать отпор всем конкурентам

Без неприятных прецедентов!

***

2 смс - 108 символов:

В Новый год — проектов новых,

Плодотворных переговоров,

Только добрых контролеров,

И надежных вам партнеров!

Поздравления с Новым годом коллегам-медикам прикольные

Сегодня у нас не спирт на вате, а шампанское в бокалах. Поздравляю с Новым годом, коллеги. Желаю всем стерильного счастья и стопроцентного здоровья. Пусть все пациенты будут излечимы, пусть наша работа обходится без жалоб и ошибок, пусть в жизни каждого из вас случится что-то хорошее и сбудется что-то заветное.

***

Пусть пилюли и микстуры

Отдохнут со всем народом.

Завершайте процедуры!

Медики, вас с Новым годом!

Пожелать вам нужно счастья,

Денег, песен и здоровья.

Дед Мороз несет вам сласти

В этот праздник новогодний.

Пусть под елку он положит

Сто сюрпризов и удачу.

Врач, болеть тебе негоже.

Будь здоров! И не иначе!

***

С Новым Годом, дорогие наши медики! Хочется от всей души и здорового (вашими стараниями) тела поздравить вас с этим чудесным зимним праздником и пожелать вам легкой работы, послушных и покладистых пациентов, удобного графика, длительных отпусков, больших премий и собственного безукоризненного здоровья! Веселого Нового года!

***

Для медиков слагаем пожеланья

Чтоб Дед Мороз старался от души

И даже потаенные мечтанья

Для них осуществить бы поспешил!

Побольше в жизни сказочных моментов

Любви, здоровья, всяческих чудес!

Послушных, благодарных пациентов,

Во всем — благословения небес!

***

Немало сделали, коллеги,

Мы за прошедший этот год:

Спасали, ставили на ноги,

Не спали ночи напролет.

Я вас сердечно поздравляю,

Добра желаю от души,

Пусть Новый год подарит силы,

И в вихре счастья закружит.

Здоровья вам, терпения, воли,

Чтоб новым хворям дать отпор,

Пусть улыбается удача

И не покинет пусть задор.

Поздравления с Новым годом коллегам-учителям

Покой учителю лишь снится,

Но пусть на новый год

Затянет вас волшебный праздник

В веселый хоровод!

Я поздравляют от души

Простых учителей,

За то, что делают они

Нас в сотни раз умней!

Желаю счастья в новый год,

И радости, и сил,

Чтоб дед Мороз как никогда

Особо щедрым был!

***

Вы являетесь примером для подражания. Благодарим вас за выдержку, справедливость и доброе сердце! Хотим пожелать в наступающем году исполнения самых заветных желаний, послушных и стремящихся к знаниям учеников. Пусть вас в Новом году сопровождают вера в хороших людей и оптимизм!

***

Коллеги, прекрасные учителя,

Мы в школе сплотились, как будто семья,

Спасибо за ваши поддержку, тепло,

Желаю вам счастья, во всем чтоб везло!

Надеюсь, всех нас лишь хорошее ждет,

Добро и успех принесет Новый год.

Я вас поздравляю с чудес торжеством!

Пусть с нами удача сидит за столом!

***

Мой добрый гид в страну знаний, Учитель мой, искренне поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы новые ученики были лучше предыдущих, а их знания принесли славу вашему труду, учебному заведению, нашей стране. Пусть посеянное вами доброе и вечное даст самые лучшие всходы на многие года.

***

Дорогие мои коллеги, с Новым годом вас. Прежде всего, хочу пожелать нам всем крепкого здоровья и терпения. И пусть в новом году наши ученики станут усидчивее и послушнее, пусть в наших домах будет праздник и уют, а в семьях — любовь и достаток. И пусть у каждого исполнится заветное желание.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
поздравления Новый год открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:00
Зеленский сделал важное заявление о походе в политику
07:35
В Украине истекает срок военного положения: частичная мобилизация и запреты Видео
07:15
Салаты на Новый год-2019: салат шуба, аппетитные рецепты Видео
07:12
Как оригинально поздравить коллег с Новым годом на корпоративе и не только Фото Видео
07:06
Богдан Яременко: Ядерна війна може розпочатися з розлитої пляшки горілки на пусковому пульті
06:44
Гороскоп для всех знаков и астрологический прогноз на январь: два затмения, катастрофы и угроза ядерного удара
06:34
Мольфарка сказала, кто будет следующим президентом Украины Видео
06:30
Стало известно, каким знакам Зодиака звезды сулят брак в 2019-м
06:00
"Сильная тряска, отвал кусков": дипломат спрогнозировал, грозит ли России потеря территорий Видео
05:30
Ученый развеял главный новогодний миф об алкоголе Видео
04:20
"Когда нет голоса, приходится брать телом!": полуобнаженная Глюкоза взволновала сеть пикантным фото
03:41
Эксперты рассказали, с помощью чего женщины могут легко соблазнять мужчин
03:28
"Без комплексов": экс-участница "Х-фактора" удивила фанатов снимком топлес
02:33
Ученые рассказали, в какое время суток лучше всего заняться сексом
02:13
"А ягодка уже созрела": Надежда Мейхер удивила архивным фото в 12 лет
01:43
Земля проверку не прошла: ученые объяснили, зачем понадобились новости о конце света из-за Нибиру Видео
01:21
Эксперт-международник объяснил, какой жесткий урок из Brexit должна вынести для себя Украина Видео
00:55
"Плечи как у Терминатора": Веру Брежневу разнесли за провальный образ Видео
00:24
Как упаковать новогодний подарок своими руками: мастер-класс от профессионального декоратора Видео
25 декабря, вторник
23:43
Букмекеры рассказали, какие шансы у Шнурова и Бузовой поехать на "Евровидение-2019"
23:12
Вятрович рассказал, как и когда окончательно в Киеве декоммунизируют "Родину-мать"
22:58
Минобороны РФ "село в лужу" с календарем на 2019-й
22:25
Звезда "Папиных дочек" выложила "горячее" фото в откровенном белье
22:04
Дмитрий Киселев объяснил ситуацию с агрессией на российском ТВ
21:48
"Хочу выйти из ситуации, как вошел": Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Видео
21:33
Врачи поведали, чем полезны для здоровья регулярные и крепкие поцелуи
21:09
"Чтобы грудь не худела": Никитюк в откровенном бикини поздравила фанаток
20:44
Медики рассказали, с какого возраста люди безвозвратно стареют
20:25
УПЦ МП "похудела" еще на один приход в пользу ПЦУ
20:01
Анна Семенович Фото Видео
19:57
"Грузят химическое оружие бочками": в "ДНР" отличились новым фейком об украинской армии
19:02
Папа Римский поздравил "любимую Украину" с Рождеством и рассказал, чего ей желает. Не томоса Видео
18:47
"Народный фронт" на выборах в ОТГ получил представительство в большинстве областей выборы
18:45
Под Киевом грузовик влетел в маршрутку с людьми: появились фото Фото
18:25
Игрушки по цене живого Деда Мороза: как успеть подготовиться к Новому году 2019 и почем украшения Видео
18:07
Известный актер пытался добиться секса от 13-летнего подростка
17:47
Удар по энергетике и обороне: РФ обнародовала новый список санкций против Украины Видео
17:22
Как приготовить кролика: простые рецепты на Новый год Видео
17:14
Подконтрольный россиянам суд в Крыму вынес решение по взятому в плен на Азове украинцу
16:59
Сразу после католического Рождества украинцев ждет магнитная буря, потом еще одна Видео
16:58
"Выход королевы!": Светлана Лобода заинтриговала фанатов откровенным нарядом
16:46
В УПЦ (МП) отказались переименовываться и пригрозили Конституционным судом
16:29
"Россия поглотит быстро": Экс-министр Украины сделал пессимистический прогноз для Беларуси
16:05
Хайди Клум в третий раз выйдет замуж: жених младше на 16 лет
16:00
"У,бл*": Жители Словакии негодуют из-за украинцев, массово бросающих авто "на евробляхах"
15:41
Только после расписки. В Украине с 2019-го заработает закон "о согласии на секс": подробности
15:29
Трамп нашел нового козла отпущения: из-за обвала рынков главу Минфина США ждет кара Видео
15:25
"Зачем так глумиться над классикой?": Волочкова спела хит Пугачевой "Мне нравится" Видео
15:14
Психологи посоветовали, как побороть зимнюю депрессию Видео
14:30
На Украину "сядет" атмосферный фронт — синоптик Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять