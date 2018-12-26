Как оригинально поздравить коллег с Новым годом на корпоративе и не только

Главред подобрал поздравления с Новым годом коллегам юмористические и прикольные.
В Украине уже стартовал сезон корпоративов, ведь год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю с каждым днем все ближе.
Главред подобрал поздравления с Новым годом коллегам юмористические и прикольные. А еще больше поздравлений с праздниками читайте в нашем материале Короткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открытках.
Поздравления с Новым годом коллегам юмористические и прикольные
2 смс - 94 символа:
С Новым годом поздравляем,
Процветания желаем.
В гору пусть идут дела,
Продвижения вам друзья.
***
Поздравляю с Новым годом
Дорогой мой коллектив,
Чтобы счастья было много,
Чтоб всегда был позитив.
Мы работали на славу,
Отдохнуть пришла пора,
Так поднимем же бокалы.
С Наступающим! Ура!
***
Желаем вам, дорогой коллега, в самый разгар Нового Года поймать за хвост удачу и крепко накрепко держать до следующего праздника! Самому же попасться в сети счастливой фортуне и не выпутаться из нее весь долгий и радостный жизненный путь! С новым, непременно волшебным и искрометным, вас годом!
***
На Год наступающий Новый
Коллегам пора пожелать
Поменьше работы тяжелой,
Побольше приятных зарплат!
Клиенты пусть станут умнее,
Сотрудники будут милы,
Начальство пусть хвалит, лелеет,
И труд станет проще игры!
Не только рабочих успехов
Пусть тащит в мешке Дед Мороз,
А юмора, радости, смеха,
И только зарплату — всерьез!
***
Отпахали мы как кони
На работе целый год.
Заслужили! И сегодня
Отрываемся народ!
От души я вам желаю
Отдохнуть как никогда.
С Новым годом поздравляю!
Будьте счастливы, друзья!
***
Коллеги, близко Новый год.
Пусть дарит он такой доход,
Чтобы кредиты погасить
И в банке крупный счет открыть.
Здоровье пусть не подведет,
Удача каждого найдет,
Не напрягает сильно труд,
А неприятности уйдут.
***
Мы сегодня работать не станем,
Ожидая волшебное чудо.
С Новым годом друг друга поздравим:
Пусть год денежным, радостным будет.
В Новый год, дорогие коллеги,
Я войти вам с удачей желаю.
Пусть судьба дарит вам обереги.
С зимней сказкой я вас поздравляю!
Корпоративные поздравления с Новым годом в прозе
Читайте такжеНовый год 2019: что одеть, маникюр, макияж и прочие женские секретыДорогие коллеги! Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю вам в Новом году успехов в работе, благополучия в семье, в воспитании детей. Чтобы все желания исполнялись, на пути встречались только добрые и отзывчивые люди, чтобы слезы на глазах были только от счастья, а улыбку приносил каждый новый день, и она никогда не сходила с лица!
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Дорогие коллеги! Вот и подходит к концу еще один год! Немного жаль, потому что в прошлое уходят те замечательные события, которые сплотили наш коллектив. Но не расстраивайтесь, ведь впереди еще много нового, которое нам предстоит пережить вместе! Пусть все, что наступит в Новом году, принесет нашему коллективу только перемены к лучшему, благополучие и рост доходов! С Новым годом, дорогие друзья!
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Поздравляю Вас с Новым годом! Пусть он будет для Вас успешным во всех смыслах, дарит новые возможности и перспективы для развития. Пусть ваше дело процветает и выходит на новый уровень, приносит Вам желаемый доход и удовлетворение. Профессионализма, позитивной рабочей атмосферы, уважения подчиненных и личного счастья!
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Читайте такжеЧто подарить семье и любимым на Новый год 2019Поздравляю с Новым годом моего замечательного и уважаемого начальника. Пусть этот праздник подарит добрые чудеса и крепкие силы, пусть новогодние желания обязательно исполнятся в скором времени, пусть новый год ознаменуется великими успехами и большими перспективами в работе, счастливыми моментами и радостными новостями в жизни.
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Уважаемые клиенты, дорогие наши друзья! В этот Новый год хочется от всей души поблагодарить вас за внимание к нам, интерес к тому, что мы делаем и, конечно, за ваше бесконечное доверие! Поздравляю вас с этим волшебным праздником и желаю вам процветания в делах, благополучия в личной жизни, побольше совместных проектов и успешного завершения всех начатых дел!
Поздравление с Новым годом партнерам
С Новым годом, дорогие партнеры! Желаю, чтобы этот год подарил новые большие возможности и перспективы для процветания и успеха. Пусть в ваших домах будет счастье, в ваших сердцах — любовь, а в наших партнерских отношениях — стабильность, доверие, честность, взаимопонимание и удача!
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Дорогие наши партнеры, верные и добрые друзья! В Новый год позвольте пожелать подъема и процветания вашему бизнесу, удачных сделок и самых выгодных контрактов! Пусть у вас будет море заказчиков — деловых, стабильных и надежных, а работа приносит вам не только огромное состояние, а еще большую удовлетворенность и радость! Желаем вам не знать кризисов и неудач, всегда быть на волне и богатеть не по дням, а по часам! Пусть будут крепкими ваши семьи, в которых живут любовь, понимание и взаимное уважение!
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Уважаемые партнеры, от души вас поздравляю с Новым годом. Пусть он принесет достаток в ваши дома и счастье в ваши семьи. Пусть дела успешно идут в гору, а удача никогда не отворачивается от вас. Мира вам, процветания, благополучия и везения.
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4 смс - 223 символа:
Пускай идущий Новый год
Стабильный привлечет доход,
Партнерство наше длится долго
И принесет успехов много.
Открытий новых, перспектив,
Чтоб был надежным коллектив!
И дать отпор всем конкурентам
Без неприятных прецедентов!
***
2 смс - 108 символов:
В Новый год — проектов новых,
Плодотворных переговоров,
Только добрых контролеров,
И надежных вам партнеров!
Поздравления с Новым годом коллегам-медикам прикольные
Сегодня у нас не спирт на вате, а шампанское в бокалах. Поздравляю с Новым годом, коллеги. Желаю всем стерильного счастья и стопроцентного здоровья. Пусть все пациенты будут излечимы, пусть наша работа обходится без жалоб и ошибок, пусть в жизни каждого из вас случится что-то хорошее и сбудется что-то заветное.
***
Пусть пилюли и микстуры
Отдохнут со всем народом.
Завершайте процедуры!
Медики, вас с Новым годом!
Пожелать вам нужно счастья,
Денег, песен и здоровья.
Дед Мороз несет вам сласти
В этот праздник новогодний.
Пусть под елку он положит
Сто сюрпризов и удачу.
Врач, болеть тебе негоже.
Будь здоров! И не иначе!
***
С Новым Годом, дорогие наши медики! Хочется от всей души и здорового (вашими стараниями) тела поздравить вас с этим чудесным зимним праздником и пожелать вам легкой работы, послушных и покладистых пациентов, удобного графика, длительных отпусков, больших премий и собственного безукоризненного здоровья! Веселого Нового года!
***
Для медиков слагаем пожеланья
Чтоб Дед Мороз старался от души
И даже потаенные мечтанья
Для них осуществить бы поспешил!
Побольше в жизни сказочных моментов
Любви, здоровья, всяческих чудес!
Послушных, благодарных пациентов,
Во всем — благословения небес!
***
Немало сделали, коллеги,
Мы за прошедший этот год:
Спасали, ставили на ноги,
Не спали ночи напролет.
Я вас сердечно поздравляю,
Добра желаю от души,
Пусть Новый год подарит силы,
И в вихре счастья закружит.
Здоровья вам, терпения, воли,
Чтоб новым хворям дать отпор,
Пусть улыбается удача
И не покинет пусть задор.
Поздравления с Новым годом коллегам-учителям
Покой учителю лишь снится,
Но пусть на новый год
Затянет вас волшебный праздник
В веселый хоровод!
Я поздравляют от души
Простых учителей,
За то, что делают они
Нас в сотни раз умней!
Желаю счастья в новый год,
И радости, и сил,
Чтоб дед Мороз как никогда
Особо щедрым был!
***
Вы являетесь примером для подражания. Благодарим вас за выдержку, справедливость и доброе сердце! Хотим пожелать в наступающем году исполнения самых заветных желаний, послушных и стремящихся к знаниям учеников. Пусть вас в Новом году сопровождают вера в хороших людей и оптимизм!
***
Коллеги, прекрасные учителя,
Мы в школе сплотились, как будто семья,
Спасибо за ваши поддержку, тепло,
Желаю вам счастья, во всем чтоб везло!
Надеюсь, всех нас лишь хорошее ждет,
Добро и успех принесет Новый год.
Я вас поздравляю с чудес торжеством!
Пусть с нами удача сидит за столом!
***
Мой добрый гид в страну знаний, Учитель мой, искренне поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы новые ученики были лучше предыдущих, а их знания принесли славу вашему труду, учебному заведению, нашей стране. Пусть посеянное вами доброе и вечное даст самые лучшие всходы на многие года.
***
Дорогие мои коллеги, с Новым годом вас. Прежде всего, хочу пожелать нам всем крепкого здоровья и терпения. И пусть в новом году наши ученики станут усидчивее и послушнее, пусть в наших домах будет праздник и уют, а в семьях — любовь и достаток. И пусть у каждого исполнится заветное желание.