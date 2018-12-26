Как оригинально поздравить коллег с Новым годом на корпоративе и не только

В Украине уже стартовал сезон корпоративов, ведь год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю с каждым днем все ближе.

Главред подобрал поздравления с Новым годом коллегам юмористические и прикольные. А еще больше поздравлений с праздниками читайте в нашем материале Короткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открытках.

Поздравления с Новым годом коллегам юмористические и прикольные

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С Новым годом поздравляем,

Процветания желаем.

В гору пусть идут дела,

Продвижения вам друзья.

***

Поздравляю с Новым годом

Дорогой мой коллектив,

Чтобы счастья было много,

Чтоб всегда был позитив.

Мы работали на славу,

Отдохнуть пришла пора,

Так поднимем же бокалы.

С Наступающим! Ура!

***

Желаем вам, дорогой коллега, в самый разгар Нового Года поймать за хвост удачу и крепко накрепко держать до следующего праздника! Самому же попасться в сети счастливой фортуне и не выпутаться из нее весь долгий и радостный жизненный путь! С новым, непременно волшебным и искрометным, вас годом!

***

На Год наступающий Новый

Коллегам пора пожелать

Поменьше работы тяжелой,

Побольше приятных зарплат!

Клиенты пусть станут умнее,

Сотрудники будут милы,

Начальство пусть хвалит, лелеет,

И труд станет проще игры!

Не только рабочих успехов

Пусть тащит в мешке Дед Мороз,

А юмора, радости, смеха,

И только зарплату — всерьез!

***

Отпахали мы как кони

На работе целый год.

Заслужили! И сегодня

Отрываемся народ!

От души я вам желаю

Отдохнуть как никогда.

С Новым годом поздравляю!

Будьте счастливы, друзья!

***

Коллеги, близко Новый год.

Пусть дарит он такой доход,

Чтобы кредиты погасить

И в банке крупный счет открыть.

Здоровье пусть не подведет,

Удача каждого найдет,

Не напрягает сильно труд,

А неприятности уйдут.

***

Мы сегодня работать не станем,

Ожидая волшебное чудо.

С Новым годом друг друга поздравим:

Пусть год денежным, радостным будет.

В Новый год, дорогие коллеги,

Я войти вам с удачей желаю.

Пусть судьба дарит вам обереги.

С зимней сказкой я вас поздравляю!

Корпоративные поздравления с Новым годом в прозе

Читайте такжеНовый год 2019: что одеть, маникюр, макияж и прочие женские секретыДорогие коллеги! Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю вам в Новом году успехов в работе, благополучия в семье, в воспитании детей. Чтобы все желания исполнялись, на пути встречались только добрые и отзывчивые люди, чтобы слезы на глазах были только от счастья, а улыбку приносил каждый новый день, и она никогда не сходила с лица!

***

Дорогие коллеги! Вот и подходит к концу еще один год! Немного жаль, потому что в прошлое уходят те замечательные события, которые сплотили наш коллектив. Но не расстраивайтесь, ведь впереди еще много нового, которое нам предстоит пережить вместе! Пусть все, что наступит в Новом году, принесет нашему коллективу только перемены к лучшему, благополучие и рост доходов! С Новым годом, дорогие друзья!

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Поздравляю Вас с Новым годом! Пусть он будет для Вас успешным во всех смыслах, дарит новые возможности и перспективы для развития. Пусть ваше дело процветает и выходит на новый уровень, приносит Вам желаемый доход и удовлетворение. Профессионализма, позитивной рабочей атмосферы, уважения подчиненных и личного счастья!

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Читайте такжеЧто подарить семье и любимым на Новый год 2019Поздравляю с Новым годом моего замечательного и уважаемого начальника. Пусть этот праздник подарит добрые чудеса и крепкие силы, пусть новогодние желания обязательно исполнятся в скором времени, пусть новый год ознаменуется великими успехами и большими перспективами в работе, счастливыми моментами и радостными новостями в жизни.

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Уважаемые клиенты, дорогие наши друзья! В этот Новый год хочется от всей души поблагодарить вас за внимание к нам, интерес к тому, что мы делаем и, конечно, за ваше бесконечное доверие! Поздравляю вас с этим волшебным праздником и желаю вам процветания в делах, благополучия в личной жизни, побольше совместных проектов и успешного завершения всех начатых дел!

Поздравление с Новым годом партнерам

С Новым годом, дорогие партнеры! Желаю, чтобы этот год подарил новые большие возможности и перспективы для процветания и успеха. Пусть в ваших домах будет счастье, в ваших сердцах — любовь, а в наших партнерских отношениях — стабильность, доверие, честность, взаимопонимание и удача!

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Дорогие наши партнеры, верные и добрые друзья! В Новый год позвольте пожелать подъема и процветания вашему бизнесу, удачных сделок и самых выгодных контрактов! Пусть у вас будет море заказчиков — деловых, стабильных и надежных, а работа приносит вам не только огромное состояние, а еще большую удовлетворенность и радость! Желаем вам не знать кризисов и неудач, всегда быть на волне и богатеть не по дням, а по часам! Пусть будут крепкими ваши семьи, в которых живут любовь, понимание и взаимное уважение!

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Уважаемые партнеры, от души вас поздравляю с Новым годом. Пусть он принесет достаток в ваши дома и счастье в ваши семьи. Пусть дела успешно идут в гору, а удача никогда не отворачивается от вас. Мира вам, процветания, благополучия и везения.

***

4 смс - 223 символа:

Пускай идущий Новый год

Стабильный привлечет доход,

Партнерство наше длится долго

И принесет успехов много.

Открытий новых, перспектив,

Чтоб был надежным коллектив!

И дать отпор всем конкурентам

Без неприятных прецедентов!

***

2 смс - 108 символов:

В Новый год — проектов новых,

Плодотворных переговоров,

Только добрых контролеров,

И надежных вам партнеров!

Поздравления с Новым годом коллегам-медикам прикольные

Сегодня у нас не спирт на вате, а шампанское в бокалах. Поздравляю с Новым годом, коллеги. Желаю всем стерильного счастья и стопроцентного здоровья. Пусть все пациенты будут излечимы, пусть наша работа обходится без жалоб и ошибок, пусть в жизни каждого из вас случится что-то хорошее и сбудется что-то заветное.

***

Пусть пилюли и микстуры

Отдохнут со всем народом.

Завершайте процедуры!

Медики, вас с Новым годом!

Пожелать вам нужно счастья,

Денег, песен и здоровья.

Дед Мороз несет вам сласти

В этот праздник новогодний.

Пусть под елку он положит

Сто сюрпризов и удачу.

Врач, болеть тебе негоже.

Будь здоров! И не иначе!

***

С Новым Годом, дорогие наши медики! Хочется от всей души и здорового (вашими стараниями) тела поздравить вас с этим чудесным зимним праздником и пожелать вам легкой работы, послушных и покладистых пациентов, удобного графика, длительных отпусков, больших премий и собственного безукоризненного здоровья! Веселого Нового года!

***

Для медиков слагаем пожеланья

Чтоб Дед Мороз старался от души

И даже потаенные мечтанья

Для них осуществить бы поспешил!

Побольше в жизни сказочных моментов

Любви, здоровья, всяческих чудес!

Послушных, благодарных пациентов,

Во всем — благословения небес!

***

Немало сделали, коллеги,

Мы за прошедший этот год:

Спасали, ставили на ноги,

Не спали ночи напролет.

Я вас сердечно поздравляю,

Добра желаю от души,

Пусть Новый год подарит силы,

И в вихре счастья закружит.

Здоровья вам, терпения, воли,

Чтоб новым хворям дать отпор,

Пусть улыбается удача

И не покинет пусть задор.

Поздравления с Новым годом коллегам-учителям

Покой учителю лишь снится,

Но пусть на новый год

Затянет вас волшебный праздник

В веселый хоровод!

Я поздравляют от души

Простых учителей,

За то, что делают они

Нас в сотни раз умней!

Желаю счастья в новый год,

И радости, и сил,

Чтоб дед Мороз как никогда

Особо щедрым был!

***

Вы являетесь примером для подражания. Благодарим вас за выдержку, справедливость и доброе сердце! Хотим пожелать в наступающем году исполнения самых заветных желаний, послушных и стремящихся к знаниям учеников. Пусть вас в Новом году сопровождают вера в хороших людей и оптимизм!

***

Коллеги, прекрасные учителя,

Мы в школе сплотились, как будто семья,

Спасибо за ваши поддержку, тепло,

Желаю вам счастья, во всем чтоб везло!

Надеюсь, всех нас лишь хорошее ждет,

Добро и успех принесет Новый год.

Я вас поздравляю с чудес торжеством!

Пусть с нами удача сидит за столом!

***

Мой добрый гид в страну знаний, Учитель мой, искренне поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы новые ученики были лучше предыдущих, а их знания принесли славу вашему труду, учебному заведению, нашей стране. Пусть посеянное вами доброе и вечное даст самые лучшие всходы на многие года.

***

Дорогие мои коллеги, с Новым годом вас. Прежде всего, хочу пожелать нам всем крепкого здоровья и терпения. И пусть в новом году наши ученики станут усидчивее и послушнее, пусть в наших домах будет праздник и уют, а в семьях — любовь и достаток. И пусть у каждого исполнится заветное желание.