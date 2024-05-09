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Российскому послу в Варшаве сделали "приятный" подарок к 9 мая

Яна Ставская
9 мая 2024, 16:05
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Дипломатам России напомнили, что их страна до сих пор совершает кровавое преступление против Украины.
Российскому послу в Варшаве сделали 'приятный' подарок к 9 мая
Андрееву удалось прорваться к памятнику советским солдатам / Коллаж Главреда. Фото: tvn24.pl, Reddit

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева, который пришел с цветами к мемориалу советским солдатам, встретили с искусственной кровью, костями и протестами.

Как сообщают СМИ, накануне визита Андреева на территории мемориала неизвестные разлили красную жидкость и разбросали кости.

Фото с надписью: "Теперь посол будет идти по крови и костям украинцев" опубликовали анонимно на платформе Reddit.

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Уже днем у мемориала собралась сотня людей с протестом против нападения России на Украину. Молодые девушки в белых футболках и платьях и красной краской и надписями украинских городов на одежде заблокировали одну из близлежащих дорог. Некоторые из протестующих держали фотографии павших украинцев.

Тем не менее это не остановило российских дипломатов от фотосессий с венками и георгиевскими лентами возле мемориала. Саму территорию оцепили польские правоохранители из-за инцидентов в 2023 году, когда демонстранты не допустили Андреева к памятнику.

9 мая - что готовит Россия против Украины

В этот день Путин и его окружение уже традиционно собирает военный парад в Москве, а в ряде российских городов проходят пропагандистские акции в честь советских войск, оккупировавших Украину, Польшу и другие страны в период Второй мировой.

Но последние годы масштабы публичного празднования стали заметно скромнее из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Например, в прошлом году Путину критически не хватало на параде военной техники. Кроме того, у российских элит возросла паранойя возможных покушений со стороны украинских спецслужб.

Кто празднует 9 мая?

До 2014 года - вооруженного нападения России на Украину - украинское общество вместе с другими странами бывшего СССР отмечало День Победы 9 мая.

Впрочем, это неправильная дата окончания Второй мировой, которой пользовался коммунистический режим, а ныне - кремлевская пропаганда. Уже во время полномасштабного вторжения Украина отказалась от советско-российского нарратива и отмечает День памяти и примирения 8 мая.

9 мая в России считается сакральной датой победы СССР над "фашистами". Современная кремлевская пропаганда использовала этот праздник против Украины и украинцев, которых тоже называет "фашистами".

Кроме того, РФ не признает сотрудничество СССР с гитлеровской Германией в первые годы ее агрессии против соседних государств и согласованного режимами раздела Польши.

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