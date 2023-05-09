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В Варшаве на "День Победы" российских дипломатов разбудили сиренами и взрывами

Юлия Куришко
9 мая 2023, 12:40 обновлено 9 мая, 12:42
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Для российских дипломатов в Варшаве активисты включили специфический будильник в 6 утра.
В Варшаве на 'День Победы' российских дипломатов разбудили сиренами и взрывами
Российские дипломаты проснулись под звуки взрывов и сирен / коллаж Главред: фото: ua.depositphotos.com, скриншот: facebook.com/EuroMajdanWarszawa

Антивоенные активисты с самого утра 9 мая пришли под дом в Варшаве, где проживают российские дипломаты с семьями. Сегодня в 6:00 вместо обычных будильников дипломаты страны-оккупанта проснулись под звуки воздушных тревог, обстрелов и взрывов.

"В "День Победы" будим их звуками, которыми они будят украинцев вот уже девятый год. Мы хотим, чтобы сегодня современные фашисты проснулись от последствий собственных действий. Пусть послушают звуки, которыми они будят украинцев на протяжении 9 лет. Мы не хотим обращатся к их совести, нам не нужны никакие слова или действия от дипломатов, представляющих террористический режим. Мы хотим, чтобы их в конце концов выслали из Польши. Потому что они не имеют ничего общего с цивилизованным миром", – об этом Варшавский Евромайдан сообщил на своей странице в Facebook.

видео дня
В Варшаве на 'День Победы' российских дипломатов разбудили сиренами и взрывами
В Варшаве раздавались сирены для российских дипломатов / скриншот: Главред

Смотрите видео, как в Варшаве российских дипломатов будили сиренами и взрывами, в Telegram-канале Главреда:

Активисты подчеркнули, что звуки, под которые проснулись сегодня российские дипломаты, это ничто, по сравнению с тем, что переживают украинцы каждый день.

Также они добавили, что дата 9 мая была выбрана не случайно. Этот день российские политики и дипломаты традиционно используют с целью пропаганды, чтобы показать образ России, которая боролась и якобы дальше борется с фашизмом.

Напомним, что в РФ "отжали" здание в центре Варшавы. Мэрия столицы вместе с полицией забрали на баланс города здания, в котором ранее находилась русская школа при посольстве РФ.

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Рощишевский заявил, что в случае проигрыша Украины в войне со страной-оккупантом Россией, Варшава может вступить войну с Россией.

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