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У РФ "отжали" здание в центре Варшавы: Москва в бешенстве закатила истерику

Алексей Тесля
29 апреля 2023, 18:21 обновлено 29 апреля, 18:26
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Суд решил передать в собственность Варшавы здание, где находится российская школа, еще в 2016 году.
Польша, РФ
Россиян выгнали из здания в центре Варшавы / УНИАН

Мэрия столицы Польши Варшавы вместе с полицией берут на баланс города здания, в котором ранее находилась российская школа при посольстве РФ.

Представители полиции, несмотря на протесты россиян, дали работникам и охранникам школы время до 19:00, чтобы они покинули здание, передает Укринформ.

Отмечается, что с утра в субботу проводится процедура взятия на баланс города здания по ул. Келецкой, 45, где расположена российская школа. Полиция заблокировала вход во двор, работники мэрии производят описание имущества снаружи.

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Реакция Москвы

Свой протест по этому поводу уже выразил российский МИД. В частности, посол РФ в Польше Сергей Андреев в комментарии российским СМИ назвал эти действия "незаконными" и пообещал ответ со стороны Москвы, не уточнив, однако, какой именно. Он утверждает, что действия Польши якобы противоречат Венской конвенции, и российская сторона будет опротестовывать это решение.

По словам дипломата, учебный год в этой школе завершится. По всей вероятности, материальную базу учреждения перенесут на территорию посольства РФ в Варшаве.

Приговор суда о передаче в собственность Варшавы здания, где находится российская школа, был вынесен в 2016 году. Однако российская сторона его проигнорировала.

Что известно об изъятии здания при посольстве РФ

В марте 2022 года МИД Польши заявил, что будет рекомендовать органам власти начать процедуру взятия на баланс государства двух помещений в Варшаве, которыми располагает Россия, но которые не используются в дипломатических и консульских целях. Одним из этих объектов является здание, где находится российская школа. Другой дом по ул. Собеской, 100, власти Варшавы уже взяли на баланс в апреле прошлого года.

Школа при посольстве РФ, в которой учились преимущественно дети российских дипломатов и дипломатов из постсоветского пространства, функционировала в Варшаве с 1953 года.

Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Рощишевский заявил, что в случае проигрыша Украины в войне с страной-оккупантом Россией, Варшава может вступить в конфликт.

"Украина сегодня должна защитить свою независимость. А если она этого не сделает, то мы будем вынуждены втянуться в этот конфликт", - сказал Росцишевский.

Напомним, ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Украина получит от Польши 4 истребителя МиГ-29 В ближайшие дни.

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