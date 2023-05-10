Путин мог бы показать больше техники: разведка объяснила, почему парад в Москве прошел "по-бедному"

Состав участников парада ко Дню победы на Красной площади в России подчеркнул проблемы материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций.

https://glavred.info/world/putin-mog-by-pokazat-bolshe-tehniki-razvedka-obyasnila-pochemu-parad-v-moskve-proshel-po-bednomu-10469179.html Ссылка скопирована

На параде 9 мая в центре Москвы проехал лишь один танк Т-34 / Коллаж: Главред, фото: скриншот

На параде 9 мая в центре Москвы страна-агрессор Россия могла бы показать больше бронетехники, но Кремль побоялся критики внутри страны. Об этом говорится в свежем отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что состав участников ежегодного парада ко Дню победы на Красной площади в России подчеркнул проблемы материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций, с которыми сталкиваются военные через 15 месяцев после начала захватнической войны в Украине.

В параде приняли участие более 8 тыс. военнослужащих, но большинство из них были вспомогательными, военизированными силами и курсантами военных учебных заведений.

видео дня

Единственным персоналом из развернутых формирований регулярных войск были контингенты железнодорожных войск и военной полиции.

Единственным танком на параде был старинный Т-34 из парадной части.

"Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники. Власти, вероятно, воздержались от этого, поскольку хотят избежать внутренней критики относительно приоритета парадов над боевыми действиями", - говорится в сообщении британского Минобороны.

Свежий отчет британской разведки / Фото: twitter.com/DefenceHQ

Парад 9 мая на Красной площади

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад ко Дню победы, участие в котором принял российский диктатор Владимир Путин. К главе Кремля присоедились лишь четыре иностранных лидера – президенты Кыргызстана, Казахстана, Армении и Таджикистана.

Путин выступил со своей привычной пропагандистской программой. Как обычно российский диктатор обвинил во всех бедах Украину, западный мир и размечтался о "победах" российских оккупантов.

В этом году парад на 9 мая в Москве был довольно скромным – в нем не участвовала авиация, а среди другой техники был замечен лишь один танк, который к тому же оказался музейным экспонатом. Танк Т-34, проехавшийся по Красной площади, был изготовлен в 1940-х годах в Украине. Т-34 были разработаны конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода и выпускались в Харькове на протяжении 1940-1958 годов.

Минобороны Украины опубликовало саркастический ролик, посвященный танку Т-34, который принимал участие в параде.

"В этот "День победы" в России по Красной площади проехал ровно один танк. Т-34, впервые произведенный в 1940 году. Самому одинокому маленькому танку в мире желаем удачи", — говорится в видеоролике министерства.

Скриншот Twitter Минобороны Украины

Сеть также взорвалась мемами по поводу парада в Москве 9 мая.

Смотрите видео о том, как на парад 9 мая в Москве Кремль мог привезти вместо Путина двойника:

Другие новости: