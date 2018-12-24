Диетолог объяснил, как не переесть на Новый год

Как есть на Новый год, чтобы не переесть / 1zoom.ru

Новый год, конечно, бывает только раз в году. Однако такое ночное переедание чревато не только несколькими лишними килограммами на талии, но обострением многих болезней, предупредила врач-диетолог Наталья Самойленко.

Она призвала помнить об умеренности, несмотря на огромное разнообразие. Поэтому не стоит терпеть и не есть до самого начала праздника: за новогодний стол стоит садиться неголодным.

"Очень важно 31 декабря иметь полноценный завтрак, обед и даже ужин", – подчеркнула Самойленко.

Читайте такжеЧто не надевать и почему нельзя экономить: приметы и особенности католического Рождества в УкраинеЗавтрак в 09:00, обед – в 14:00, ужин – в 19:00, а за новогодний стол сесть в 23:00.

На новогодней тарелке должно быть поровну овощных салатов, овощей – и того, что человек хочет съесть.

"А начинаем мы новогоднее застолье всегда не с еды, а с воды – хотя бы за полчаса до стола", – добавил диетолог.

Само застолье стоит начинать с овощных салатов и сезонных овощей.

Самойленко напомнила, что, по подсчетам, средний украинец в новогоднюю ночь употребляет около 3000-3500 калорий: "Это трехдневная наша норма за одну ночь".

Ранее Главред писал о том, что одеть на Новый год, маникюре, макияже и прочих женских секретах. Хозяйка года любит наряды яркие и эксцентричные.

Напомним, Главред уже разобрался, что должно быть на новогоднем столе в Год Свиньи. Мы выяснили, что можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертов.

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