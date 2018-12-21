Новый год 2019: что одеть, маникюр, макияж и прочие женские секреты

21 декабря 2018, 18:28

Хозяйка года любит наряды яркие и эксцентричные.

Новый год_праздник_шампанское_девушки
В чем встречать Новый год / 1zoom.ru

До главного праздника года осталась, считай, неделя. Самое время определится с нарядом на Новый год 2019. Да и в целом продумать весь праздничный образ.

Новый год 2019: в чем встречать

Нас ждет год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю.

Хозяйка года любит наряды яркие и эксцентричные. Но тут все упирается в фигуру или характер обладательницы наряда.

Читайте такжеУспеть до Нового года: астролог рассказал, кому нельзя упустить удачу в декабре-2018Выбирая платье на Новый 2019 год, отдавайте предпочтение нарядам желтого, золотого, терракотового, коричневого, шоколадного и апельсинового цветов.

Подойдет и черный цвет – земляной. Так что всегда будет актуальными маленькое черное платье с красивой золотой брошкой, рассказала дизайнер Анастасия Декомба. Подробнее читайте в материале Дизайнер посоветовала, в чем встречать год Свиньи.

В чем встречать Новый год 2019 по знакам Зодиака

Итак, все ближе Новый год 2019. Что одеть? Для каждого знака Зодиака астрологи дают разные рекомендации.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Овен. Оранжевый, терракотовый и алый – цвета на Новый год 2019 для этого знака Зодиака. Как вариант – колор-блокинг (смешивание ярких и спокойных оттенков). Из тканей подойдет что-то легкое и струящееся. Фасон в пол может стать отличным выбором. Обязательно стоит дополнить наряд украшением или аксессуаром из золота.

Читайте такжеКак подобрать подарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парнейЧто одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Телец. Стоит выбирать практичный наряд. Цвета – из синей палитры. Особенно эффектно будет смотреться наряд на Новый год 2019 загадочного цвета индиго или магического кобальта. Ткани – бархат и шерсть.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Близнецы. Представителям этого знака Зодиака отлично подойдет костюм: брючный или блуза и юбка с баской. Лучший цвет – желтый. Крой наряда любой, а вот украшения лучше подбирать симметричные: парные браслеты, две подвески на шею, крупные серьги и т.п.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Рак. Не стоит останавливаться на наряде с юбкой выше колена – лучше компенсировать длину миди/макси вырезом на спине. Цвет – серый, но с декором: пайетками, ткань с отливом, блестками. Украшения лучше надевать с натуральными камнями: особенно удачным будет выбор украшения с изумрудом и топазом.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Лев. Лучший цвет – металлик. Как вариант – платье на Новый год 2019 красного, апельсинового или канареечного цвета. Прекрасный новогодний образ – длинное платье и диадема.

Читайте такжеРецепты на Новый год: "бомбезные" новогодние салаты с ананасамиЧто одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Дева. Минимум украшений и легкие ткани (шелк, атлас и т.п.) светло-коричневого цвета, вплоть до сливочного или пепельного оттенка. Фасон может быть практически любым (вряд ли Деве изменит ее практически безошибочное чувство стиля) – от шелкового комбинезона с эффектным пояском до коктейльного платья миди-длины.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Весы. Основная ткань наряда должна быть легкой и струящейся – шифон или шелк. Но вот поверх можно накинуть меховое боа или элегантный пушистый вязаный шарф. Как вариант – велюр или бархат, но уже без аксессуаров. Цвета морской волны – от аквамаринового до небесно-голубого. При этом в наряде не должно быть много блеска.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Скорпион. Отличный выбор – юбка-карандаш или платье-футляр. Цвет – из винной палитры: от сангрии и марсалы до марона. Простое платье можно компенсировать эффектной обувью.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Стрелец. Им отлично подойдут наряды из шифона, шелка или атласа. Причем платье на Новый год 2019 стоит выбирать с многослойной юбкой: это очень красиво и достаточно модно. Плечи можно оголить. Цвет – лучше всего фиалковый или лавандовый. Как вариант – зеленый или коричневый.

Читайте такжеЧто подарить семье и любимым на Новый год 2019Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Козерог. Лучший цвет – палитра коричневого. Фасон может быть любым – насколько хватит фантазии. Особое внимание стоит уделить не украшениям и аксессуарам, а макияжу.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Водолей. Отлично подойдет однотонное платье, желательно в пол. Изюминкой может стать вышивка бисером на вашем наряде. Цвета – золотой и желтый, бежевый и коричневый.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Рыбы. Чудно будут смотреться наряды из легких тканей, возможно, украшенные пайетками под чешую. С длиной и фасоном можно смело экспериментировать. Цвета – изумрудный и бирюзовый, а также лиловый и пепельный. Из украшений прекрасно подойдут небольшой браслет с мелкими камнями, серьги-кольца и тонкая цепочка.

  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru

Макияж на Новый год 2019: фото и видео

В этом году два основных стилистических тренда – нежный нюдовый макияж на Новый год 2019 (то есть максимально естественный и незаметный) и броский мейк-ап (сочные губы, смоки-айс и т.п.). Именно сексуальный акцент на губах – главная фишка новогоднего макияжа 2019.

  • Макияж на Новый год 2019 - фото 2019-god.com
  • Макияж на Новый год 2019 - фото 2019-god.com
  • Макияж на Новый год 2019 - фото 2019-god.com
  • Макияж на Новый год 2019 - фото 2019-god.com
  • Макияж на Новый год 2019 - фото 2019-god.com
  • Макияж на Новый год 2019 - фото 2019-god.com
  • Макияж на Новый год 2019 - фото 2019-god.com
  • Макияж на Новый год 2019 - фото 2019-god.com
  • Макияж на Новый год 2019 - фото 2019-god.com
  • Макияж на Новый год 2019 - фото 2019-god.com
  • Макияж на Новый год 2019 - фото 2019-god.com

Палитру теней и помады стоит выбирать из песочно-коричневой, персиковой цветовой гаммы. Желательно использовать блеск.

Маникюр на Новый год 2019

Ногти на новый год 2019 желательно должны быть коричневого, желтого (как праздничная альтернатива – золотого) и зеленого цвета. Впрочем, чтобы оттенить наряд, можно выбрать и иной цвет. К примеру, броский красный никогда не теряет своей актуальности.

Или можно сделать нежный маникюр на Новый год 2019 – гель лаком или отдать предпочтение френчу. Новогодний дизайн ногтей 2019 предполагает стразы или блестки. Подробнее читайте в нашем материале Красивый новогодний маникюр: как лучше всего накрасить ногти на Новый год-2019.

  • Новогодний маникюр-2019 – фото Фото из открытых источников
  • Новогодний маникюр-2019 – фото Фото из открытых источников
  • Новогодний маникюр-2019 – фото Фото из открытых источников
  • Новогодний маникюр-2019 – фото Фото из открытых источников
  • Новогодний маникюр-2019 – фото Фото из открытых источников
  • Новогодний маникюр-2019 – фото Фото из открытых источников
  • Новогодний маникюр-2019 – фото Фото из открытых источников
  • Новогодний маникюр-2019 – фото Фото из открытых источников
  • Новогодний маникюр-2019 – фото Фото из открытых источников
  • Новогодний маникюр-2019 – фото Фото из открытых источников
  • Новогодний маникюр-2019 – фото Фото из открытых источников
  • Новогодний маникюр-2019 – фото Фото из открытых источников
  • Новогодний маникюр-2019 – фото Фото из открытых источников
  • Новогодний маникюр-2019 – фото Фото из открытых источников

Новый год 2019: что готовить

И немного о делах бытовых. Напомним, Главред уже разобрался, что должно быть на новогоднем столе в Год Свиньи. Мы выяснили, что можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертов.

Читайте также: 

Новогодние салаты: лучшие салаты на праздник

Салаты на Новый год 2019: салат с кальмарами, лучшие рецепты

Новогодние салаты: салат грибная поляна, рецепты на Новый год

Рецепты на Новый год: новогодние салаты с языком, топ-3

Мясо по-французски: лучшие рецепты на Новый год

Новогодние салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецепты на Новый год

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
наряд меню приметы Новый год маникюр макияж знаки зодиака
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
19:20
Во Львове радикалы с дымовыми шашками атаковали редакцию интернет-издания
18:47
Депутат из фракции Порошенко предложил продать "Нафтогаз"
18:28
Новый год 2019: что одеть, маникюр, макияж и прочие женские секреты Фото Видео
18:18
Евросоюз официально продлил экономические санкции против России Видео
17:55
"Тайное" соглашение с РФ: в Энергоатоме обвинили журналистов в "искажении информации"
17:47
Медведчук на росТВ рассказал, о чем разговаривал с Путиным Видео
17:39
Новогодние "игрушки, свечи и хлопушки"…от магазина Цитрус новости компании
17:27
Убийство Гандзюк: в СБУ назвали новую версию преступления Видео
17:20
На Винничине прихожане трех храмов "переметнулись" из УПЦ МП в ПЦУ
17:12
Качественное поле — высококлассный футбол: как условия определяют результат новости компании
17:08
Лолита Милявская Видео
17:07
Больше половины украинцев тоскуют по сильной руке во главе страны - опрос
16:59
"Это самоубийство": в Госдуме ответили на предложение нардепа объявить войну РФ
16:40
Волкер рассказал, что мешает вступлению Украины в НАТО
16:37
В МИД России заговорили об умышленном убийстве россиянина в колонии Львова
15:59
"Максимальная скрытность": Россия устроила в Черном море учения с подлодками Видео
15:46
В Раде призвали Порошенко объявить войну России
15:30
"Дальше будут кормить с лопат": под Киевом депутаты бросали детям подарки "как кости собакам" Фото
14:44
Лорак впервые после новости о разводе появилась на публике с другим мужчиной Фото Видео
14:40
Эксперт назвал гонорары Софии Ротару и Олега Винника в новогоднюю ночь Видео
14:35
Кирилл обвинил Константинополь в агрессии и припомнил "отжатые" территории Видео
14:11
Укрзализныця решила избавиться от России: что готовит перевозчик Видео
14:01
Россия перебрасывает в Азовское море фрегат с торпедами и вертолетами – Reuters Видео
13:25
"Такого лютого п*здеца я и представить не мог": Little Big выпустил совместный клип с "Руки вверх!" Видео
13:23
Народный синоптик рассказал о погоде в Украине в первые дни 2019-го и на Рождество Видео
13:12
Киев обменял транзитный потенциал Украины на церковные вопросы мнение
12:54
"Народ жоска троллит пердак Шнура": клип "Ленинграда" бьет рекорд по дислайкам Видео
12:51
НФ примет решение о выдвижении кандидата в президенты на съезде партии 2 февраля - Бурбак
12:10
Генерал-разведчик раскрыл, кто наживается на войне между Украиной и Россией Видео
12:07
Туры на Новый год 2019 по Украине: во сколько обойдется отдых во Киеве, Львове и Одессе Видео
11:25
Меланья Трамп не спит с мужем и собирается забрать половину его состояния - астролог
11:24
На новогодние праздники добавили еще 29 поездов Видео
11:05
"Конец правления Путина": эксперт спрогнозировала судьбу отношений между Украиной и РФ Видео
10:51
Транш наш: НБУ отчитался о получении нового транша от МВФ Видео
10:51
Астролог: Путин уже захватил Беларусь – "гибридно"
10:40
Аналитик дал "радужный" прогноз по курсу доллара в Украине Видео
10:34
"Володе и Славику такое на хрен не нужно": Кондратюк рассказал, какими президентами будут Зеленский и Вакарчук Видео
10:10
Мадонна показала, как выглядела голой в 19 лет Видео
10:06
Россия и мир сегодня - заложники личного безумия Путина мнение
10:04
Церковный праздник 21 декабря: как избежать сглаза и что делать, чтоб выйти замуж Видео
10:00
Начался чат с дипломатом Богданом Яременко
09:40
"Осенняя температура, дождь": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на 22-23 декабря Видео
09:12
"Ходячая бомба": Россия находится в заложниках у Путина — журналист Фото Видео
09:11
Турчинов оторвался от реальности мнение
09:10
Курс валют на 21.12: доллар устроил украинцам внеплановый праздник Видео
08:44
Снятие санкций с Азарова: в ГПУ объяснили, в чем перемога Видео
08:37
Игорь Николаев показал архивное фото с Аллой Пугачевой из Японии
08:12
У Порошенко увидели в словах Путина большой страх Кремля Фото Видео
07:47
Коломойский раскрыл, что испортило его отношения с Порошенко Видео
07:33
Шуточные и матерные поздравления с Днем энергетика на словах и в анимированных картинках Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять