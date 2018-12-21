Новый год 2019: что одеть, маникюр, макияж и прочие женские секреты

В чем встречать Новый год / 1zoom.ru

До главного праздника года осталась, считай, неделя. Самое время определится с нарядом на Новый год 2019. Да и в целом продумать весь праздничный образ.

Новый год 2019: в чем встречать

Нас ждет год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю.

Хозяйка года любит наряды яркие и эксцентричные. Но тут все упирается в фигуру или характер обладательницы наряда.

Читайте такжеУспеть до Нового года: астролог рассказал, кому нельзя упустить удачу в декабре-2018Выбирая платье на Новый 2019 год, отдавайте предпочтение нарядам желтого, золотого, терракотового, коричневого, шоколадного и апельсинового цветов.

Подойдет и черный цвет – земляной. Так что всегда будет актуальными маленькое черное платье с красивой золотой брошкой, рассказала дизайнер Анастасия Декомба. Подробнее читайте в материале Дизайнер посоветовала, в чем встречать год Свиньи.

В чем встречать Новый год 2019 по знакам Зодиака

Итак, все ближе Новый год 2019. Что одеть? Для каждого знака Зодиака астрологи дают разные рекомендации.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Овен. Оранжевый, терракотовый и алый – цвета на Новый год 2019 для этого знака Зодиака. Как вариант – колор-блокинг (смешивание ярких и спокойных оттенков). Из тканей подойдет что-то легкое и струящееся. Фасон в пол может стать отличным выбором. Обязательно стоит дополнить наряд украшением или аксессуаром из золота.

Читайте такжеКак подобрать подарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парнейЧто одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Телец. Стоит выбирать практичный наряд. Цвета – из синей палитры. Особенно эффектно будет смотреться наряд на Новый год 2019 загадочного цвета индиго или магического кобальта. Ткани – бархат и шерсть.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Близнецы. Представителям этого знака Зодиака отлично подойдет костюм: брючный или блуза и юбка с баской. Лучший цвет – желтый. Крой наряда любой, а вот украшения лучше подбирать симметричные: парные браслеты, две подвески на шею, крупные серьги и т.п.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Рак. Не стоит останавливаться на наряде с юбкой выше колена – лучше компенсировать длину миди/макси вырезом на спине. Цвет – серый, но с декором: пайетками, ткань с отливом, блестками. Украшения лучше надевать с натуральными камнями: особенно удачным будет выбор украшения с изумрудом и топазом.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Лев. Лучший цвет – металлик. Как вариант – платье на Новый год 2019 красного, апельсинового или канареечного цвета. Прекрасный новогодний образ – длинное платье и диадема.

Читайте такжеРецепты на Новый год: "бомбезные" новогодние салаты с ананасамиЧто одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Дева. Минимум украшений и легкие ткани (шелк, атлас и т.п.) светло-коричневого цвета, вплоть до сливочного или пепельного оттенка. Фасон может быть практически любым (вряд ли Деве изменит ее практически безошибочное чувство стиля) – от шелкового комбинезона с эффектным пояском до коктейльного платья миди-длины.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Весы. Основная ткань наряда должна быть легкой и струящейся – шифон или шелк. Но вот поверх можно накинуть меховое боа или элегантный пушистый вязаный шарф. Как вариант – велюр или бархат, но уже без аксессуаров. Цвета морской волны – от аквамаринового до небесно-голубого. При этом в наряде не должно быть много блеска.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Скорпион. Отличный выбор – юбка-карандаш или платье-футляр. Цвет – из винной палитры: от сангрии и марсалы до марона. Простое платье можно компенсировать эффектной обувью.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Стрелец. Им отлично подойдут наряды из шифона, шелка или атласа. Причем платье на Новый год 2019 стоит выбирать с многослойной юбкой: это очень красиво и достаточно модно. Плечи можно оголить. Цвет – лучше всего фиалковый или лавандовый. Как вариант – зеленый или коричневый.

Читайте такжеЧто подарить семье и любимым на Новый год 2019Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Козерог. Лучший цвет – палитра коричневого. Фасон может быть любым – насколько хватит фантазии. Особое внимание стоит уделить не украшениям и аксессуарам, а макияжу.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Водолей. Отлично подойдет однотонное платье, желательно в пол. Изюминкой может стать вышивка бисером на вашем наряде. Цвета – золотой и желтый, бежевый и коричневый.

Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака: Рыбы. Чудно будут смотреться наряды из легких тканей, возможно, украшенные пайетками под чешую. С длиной и фасоном можно смело экспериментировать. Цвета – изумрудный и бирюзовый, а также лиловый и пепельный. Из украшений прекрасно подойдут небольшой браслет с мелкими камнями, серьги-кольца и тонкая цепочка.

Макияж на Новый год 2019: фото и видео

В этом году два основных стилистических тренда – нежный нюдовый макияж на Новый год 2019 (то есть максимально естественный и незаметный) и броский мейк-ап (сочные губы, смоки-айс и т.п.). Именно сексуальный акцент на губах – главная фишка новогоднего макияжа 2019.

Палитру теней и помады стоит выбирать из песочно-коричневой, персиковой цветовой гаммы. Желательно использовать блеск.

Маникюр на Новый год 2019

Ногти на новый год 2019 желательно должны быть коричневого, желтого (как праздничная альтернатива – золотого) и зеленого цвета. Впрочем, чтобы оттенить наряд, можно выбрать и иной цвет. К примеру, броский красный никогда не теряет своей актуальности.

Или можно сделать нежный маникюр на Новый год 2019 – гель лаком или отдать предпочтение френчу. Новогодний дизайн ногтей 2019 предполагает стразы или блестки. Подробнее читайте в нашем материале Красивый новогодний маникюр: как лучше всего накрасить ногти на Новый год-2019.

Новый год 2019: что готовить

И немного о делах бытовых. Напомним, Главред уже разобрался, что должно быть на новогоднем столе в Год Свиньи. Мы выяснили, что можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертов.

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