Дизайнер посоветовала, в чем встречать год Свиньи

Год Свиньи нужно встречать в наряде с оттенками желтого цвета, посоветовала дизайнер / 1zoom.ru

В ночь на 1 января в Украине и в других странах мира будут встречать Новый год, по восточному календарю символом 2019-го является Желтая Земляная Свинья (Кабан), поэтому надевать на праздник стоит наряд с оттенками желтого цвета, можно добавить к нему золотые украшения, позолоченные аксессуары.

Всегда будет актуальными маленькое черное платье с красивой золотой брошкой, рассказала дизайнер Анастасия Декомба Обозревателю.

По ее словам, на празднование Нового года 2019 дома в большой компании можно надеть костюм свинки, сейчас есть модные комбинезоны со свинками.

"В чем встречать год Желтой Земляной Свинки? Соответственно, главный цвет — золотой — это пайетки, золото, парча. Но главное — не переборщить… Можно взять красивый позолоченный аксессуар или бижутерию из золота, но это должно идти именно вам", — посоветовала собеседница.

Напомним, в год Свиньи в новогоднее меню нельзя включать блюда со свинины. На новогодний стол 2019 можно подать разные салаты, например, традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат мимоза, салат с крабовых палочек, салат шуба или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна. Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших праздничных салатов.