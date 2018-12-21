Новогодние салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецепты на Новый год

21 декабря 2018, 06:59

Новогоднее меню можно быстро пополнить вкусным салатом.

Названы вкуснейшие рецепты салата с крабовых палочек на Новый год
Собраны вкуснейшие рецепты салата с крабовых палочек на Новый год / Скриншот видео с youtube.com

Все ближе и ближе для многих долгожданный праздник — Новый год-2019. Символом будущего года по восточному календарю является Желтая Земляная Свинья (Кабана) и именно для ее задабривания нужно тщательно продумать новогоднее меню.

Считается, что если вы хотите привлечь удачу в 2019-м, то стоит хорошенько подумать, что подать на новогодний стол.

Есть несколько важных правил насчет того, что приготовить на год Свиньи и что должно быть на столе в год Свиньи.

Что готовить на год Свиньи: запреты и правила

Свинью называют неприхотливым животным, но все же разгневать ее можно, включив в новогоднее меню свинину и полуфабрикаты. Да, для встречи Нового года-2019 нужно потрудиться, самим приготовить еду и отказаться от покупной, поскольку хозяйка будущего года любит домашнюю пищу.

Начать приготовление к празднованию Нового года стоит из составления новогоднего меню, а для этого нужно знать, что должно быть на столе в год Свиньи. Главное — на новогоднем столе-2019 должно быть много зелени, овощей, фруктов и выпечки. 

Читайте такжеЧто можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовОбратите внимания, что блюда не обязательно должны быть сложными, можно не готовить много горячих блюд, но необходимо приготовить разнообразные салаты на праздник и закуски на праздник. 

Салаты на Новый год-2019, закуски на праздник, как и другие блюда к новогоднему столу, стоит подавать с продуктами, которые любит Свинья (зелень, овощи, фрукты) или использовать в них ингредиенты желтого цвета, желтого оттенка, хотя бы для украшения.

В нынешнем бешеном ритме жизни вопрос, что готовить на год Свиньи, многие могут поставить чуть ли не за день до праздника, и на готовку останется минимум времени, поэтому Главред решил собрать рецепты салатов, которые помогут задобрить Свинью, а также быстро готовятся — салаты с крабовых палочек.

Крабовые палочки: история продукта

Родиной крабовых палочек является Япония. Первые письменные воспоминания о рыбном фарше — сурими (в переводе с японского означает промытая перемолотая рыба), который является основным ингредиентом крабовых палочках, были обнаружены в начале XII.

Сначала японцы готовили из сурими рыбные шарики, блюдо называлось камабоко. Крабовые палочки в привычном для нас виде в начале 1970-х начала выпускать одна японская компания. Блюдо назвали крабовыми палочками, поскольку в сурими добавили краситель и за счет него продукт стал напоминать мясо краба.

Салаты на Новый год-2019: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецепты

Салат с крабовых палочек и апельсинов

Ингредиенты для приготовления салата на Новый год-2019: 250 грамм крабовых палочек, два апельсина, банка консервированной кукурузы, 4 вареных яйца, 2 зубчика чеснока, майонез.

Как приготовить салат с крабовых палочек

Нарежьте крабовые палочки и апельсины на небольшие кубики. Отварите яйца вкрутую, три яйца порежьте, как и остальные ингредиенты, а из одного достаньте желток (белок также можете порезать в салат) и потрите на мелкой терке. Смешайте все порезанные продукты. Потрите чеснок и добавьте его к остальным ингредиентам, а потом заправьте салат и при подаче присыпьте желтком.

Салат с крабовых палочек, овощей и сыра

Ингредиенты для приготовления салата на новогодний стол-2019: 250 грамм крабовых палочек, 3 помидора, один большой желтый болгарский перец, 200 грамм твердого сыра, 2 зубчика чеснока, майонез, петрушка.

Как приготовить салат с крабовых палочек

Порежьте помидоры, болгарский перец и твердый сыр нетолстой соломкой. Потрите чеснок на мелкой терке и смешайте его с майонезом. Перемешайте порезанные ингредиенты и добавьте в них соус. Украсьте салат петрушкой. 

Необычный салат с крабовых палочек

Ингредиенты для приготовления салата, который может стать изюминкой новогоднего меню: 250 грамм крабовых палочек, две груши, два огурца, одно авокадо, 150 грамм сыра с плесенью, лимон, 2 зубчика чеснока, укроп, оливковое масло и соль, перец — по вкусу.

Как приготовить салат с крабовых палочек

Очистите от кожуры груши и огурцы и порежьте их соломкой. Крабовые палочки также нарежьте соломкой. Порежьте сыр небольшими кусочками. Смешайте все порезанные ингредиент. Мелко нарежьте укроп, потрите чеснок на мелкой терке и добавьте в салат.

Читайте такжеРецепты на Новый год: "бомбезные" новогодние салаты с ананасамиЗаправьте салат оливковым маслом, а потом разрежьте лимон и выдавите в блюдо немного лимонного сока. Все перемешайте, добавьте соль, перец — по вкусу.

Тщательно помойте авокадо, разрежьте его пополам, а потом нарежьте небольшими ломтиками и при подаче украсьте ими салат с крабовых палочек.

В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат мимоза, салат с крабовых палочек, салат шуба или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с ананасами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна (салат грибная поляна). Главред уже опубликовал рецепты на Новый год лучших салатов на праздник.

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Новый год салат рецепты крабовые палочки
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