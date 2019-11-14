Новогодние рецепты салатов: 2019-й скоро уходит

Салат мимоза классический может украсить новогодний стол 2020 / Скриншот

Украинцев потихоньку готовят к празднованию Нового года 2020 - в маркетах появились новогодние подарки и елки, а совсем скоро ожидается первый снег, и новогоднее настроение основательно закрепится в душах и тогда будут очень кстати новогодние рецепты салатов - 2019-й захочется достойно провести.

На столах наших соотечественников в Новый год 2020, как и в предыдущие годы, не лишними окажутся традиционные салаты - салат с крабовыми палочками, оливье, шуба и мимоза.

Единственный нюанс - на этапе презентации в салаты можно внести коррективы, чтобы задобрить символ 2020 года - Белую Металлическую Крысу, например, украсить блюда сыром или яйцом.

Главред нашел лучшие мамины рецепты на Новый год 2019 и решил поделиться секретами их приготовления.

Салаты на Новый год 2019, рецепты мамины

Салат с крабовыми палочками, рецепт классический

Ингредиенты:

250 г крабовых палочек;

200 г консервированной кукурузы;

4 яйца, сваренных вкрутую;

1 свежий огурец;

100 г отваренного риса;

4 столовые ложки майонеза;

Соль - по вкусу.

Как сделать салат с крабовыми палочками, рецепт мамин

С этим салатом все предельно ясно и просто - крабовые палочки, яйца и огурец порежьте кубиком. Обратите внимание, что крабовые палочки должны быть размороженными. Все порезанные продукты смешайте, потом добавьте рис, майонез и все тщательно перемешайте. После этого попробуйте салат и добавьте соль.

Салат с крабовыми палочками классический может украсить новогодний стол 2020 / Скриншот

На Новый год 2020 салат можно украсить потертым сверху яичным белком и, например, выложить сыром цифру - 2020 - и добавить зелень.

Оливье - рецепт классический

Ингредиенты:

300 г вареной колбасы;

3 вареных картофелины;

6 яиц, сваренных вкрутую;

2 вареных моркови;

3 соленых огурца;

200 г консервированного горошка;

1 луковица;

Зеленый лук - 3 штуки;

300 г майонеза;

Соль - по вкусу.

Как воплотить в жизнь рецепт оливье классический

Оливье готовить ненамного сложнее, чем салат с крабовыми палочками, просто в этом блюде немного больше ингредиентов. Колбасу, картофель, яйца, морковь, огурцы и лук порежьте кубиком и положите в большую емкость.

Всыпьте к измельченным продуктам консервированный горошек и порезанный зеленый лук и добавьте майонез. Ингредиенты перемешайте, попробуйте салат и потом добавьте соль.

Салат оливье классический может украсить новогодний стол 2020 / Скриншот

Чтобы задобрить символ 2020 года на салате зеленым луком можно выложить цифру 2020.

Шуба, рецепт классический

Ингредиенты:

1 крупная селедка;

Свекла вареная - приблизительно 300 г;

2 вареных моркови - около 200 г;

3 вареных картофелины - приблизительно 300 г;

2 маленькие луковицы;

190 г майонеза;

Соль - по вкусу.

Шуба, рецепт классический: как приготовить

Порежьте сельдь мелким кубиком, во время нарезки убирайте оставшиеся косточки. Отваренные овощи должны хорошенько остыть, потом их нужно очистить и натереть на крупной терке. Лук порежьте мелким кубиком. Если лук очень "агрессивный" - его можно замариновать.

Салат шуба, слои по порядку:

Картофель - смешайте с майонезом и разровняйте;

Селедка;

Лук - смажьте майонезом и разровняйте;

Морковь - посолите, смажьте майонезом и разровняйте;

Свекла - разровняйте и смажьте майонезом.

Приготовленную шубу можно украсить зеленью и необходимо поставить в прохладное место минимум на 2 часа, чтобы она пропиталась.

Салат шуба классический может украсить новогодний стол 2020 / Скриншот

Мимоза - классический рецепт

Салат мимоза состав:

Консервированная рыба в масле - 200 г (например, сардины);

2 вареные картофелины;

2 средние вареные морковки;

4 яйца, сваренных вкрутую;

2 луковицы;

Майонез, соль - по вкусу.

Как сделать салат мимоза

Нарежьте лук мелкими кубиками и замаринуйте - влейте 1 столовую ложку уксуса и залейте лук водой (жидкость должна полностью покрыть нарезанный овощ). Лук должен мариноваться 20 минут.

Вытащите консервированную рыбу из масла и сделайте из нее кашицу. Подготовьте яйца - отделите белки от желтков. Отваренные овощи очистите, дайте им "задубеть" и натрите на мелкой терке.

Салат мимоза - приготовление

Половину картофеля уложите на тарелку, разровняйте, посолите, положите столько майонеза, сколько захотите, и покройте им овощ. Второй слой - размятая консервированная рыба, смазанная майонезом. Третий слой - маринованный лук, смазанный небольшим количеством майонеза.

Четвертый слой - уложите оставшуюся часть картофеля, посолите и смажьте майонезом. Пятый слой - положите морковь и смажьте майонезом. Шестой слой – натрите белки и смажьте майонезом. Последний слой - натертые желтки.

Готовый салат мимоза поставьте в теплое место на 1 час, чтобы он пропитался. Блюдо можно украсить зеленью.