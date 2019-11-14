Новогодние рецепты салатов: 2019-й скоро уходит

Салаты на Новый год 2019 остаются актуальными - их можно снова приготовить для наполнения новогоднего стола 2020.
Украинцев потихоньку готовят к празднованию Нового года 2020 - в маркетах появились новогодние подарки и елки, а совсем скоро ожидается первый снег, и новогоднее настроение основательно закрепится в душах и тогда будут очень кстати новогодние рецепты салатов - 2019-й захочется достойно провести.
На столах наших соотечественников в Новый год 2020, как и в предыдущие годы, не лишними окажутся традиционные салаты - салат с крабовыми палочками, оливье, шуба и мимоза.
Единственный нюанс - на этапе презентации в салаты можно внести коррективы, чтобы задобрить символ 2020 года - Белую Металлическую Крысу, например, украсить блюда сыром или яйцом.
Главред нашел лучшие мамины рецепты на Новый год 2019 и решил поделиться секретами их приготовления.
Салаты на Новый год 2019, рецепты мамины
Салат с крабовыми палочками, рецепт классический
Ингредиенты:
- 250 г крабовых палочек;
- 200 г консервированной кукурузы;
- 4 яйца, сваренных вкрутую;
- 1 свежий огурец;
- 100 г отваренного риса;
- 4 столовые ложки майонеза;
- Соль - по вкусу.
Как сделать салат с крабовыми палочками, рецепт мамин
С этим салатом все предельно ясно и просто - крабовые палочки, яйца и огурец порежьте кубиком. Обратите внимание, что крабовые палочки должны быть размороженными. Все порезанные продукты смешайте, потом добавьте рис, майонез и все тщательно перемешайте. После этого попробуйте салат и добавьте соль.
На Новый год 2020 салат можно украсить потертым сверху яичным белком и, например, выложить сыром цифру - 2020 - и добавить зелень.
Оливье - рецепт классический
Ингредиенты:
- 300 г вареной колбасы;
- 3 вареных картофелины;
- 6 яиц, сваренных вкрутую;
- 2 вареных моркови;
- 3 соленых огурца;
- 200 г консервированного горошка;
- 1 луковица;
- Зеленый лук - 3 штуки;
- 300 г майонеза;
- Соль - по вкусу.
Как воплотить в жизнь рецепт оливье классический
Оливье готовить ненамного сложнее, чем салат с крабовыми палочками, просто в этом блюде немного больше ингредиентов. Колбасу, картофель, яйца, морковь, огурцы и лук порежьте кубиком и положите в большую емкость.
Всыпьте к измельченным продуктам консервированный горошек и порезанный зеленый лук и добавьте майонез. Ингредиенты перемешайте, попробуйте салат и потом добавьте соль.
Чтобы задобрить символ 2020 года на салате зеленым луком можно выложить цифру 2020.
Шуба, рецепт классический
Ингредиенты:
- 1 крупная селедка;
- Свекла вареная - приблизительно 300 г;
- 2 вареных моркови - около 200 г;
- 3 вареных картофелины - приблизительно 300 г;
- 2 маленькие луковицы;
- 190 г майонеза;
- Соль - по вкусу.
Шуба, рецепт классический: как приготовить
Порежьте сельдь мелким кубиком, во время нарезки убирайте оставшиеся косточки. Отваренные овощи должны хорошенько остыть, потом их нужно очистить и натереть на крупной терке. Лук порежьте мелким кубиком. Если лук очень "агрессивный" - его можно замариновать.
Салат шуба, слои по порядку:
- Картофель - смешайте с майонезом и разровняйте;
- Селедка;
- Лук - смажьте майонезом и разровняйте;
- Морковь - посолите, смажьте майонезом и разровняйте;
- Свекла - разровняйте и смажьте майонезом.
Приготовленную шубу можно украсить зеленью и необходимо поставить в прохладное место минимум на 2 часа, чтобы она пропиталась.
Мимоза - классический рецепт
Салат мимоза состав:
- Консервированная рыба в масле - 200 г (например, сардины);
- 2 вареные картофелины;
- 2 средние вареные морковки;
- 4 яйца, сваренных вкрутую;
- 2 луковицы;
- Майонез, соль - по вкусу.
Как сделать салат мимоза
Нарежьте лук мелкими кубиками и замаринуйте - влейте 1 столовую ложку уксуса и залейте лук водой (жидкость должна полностью покрыть нарезанный овощ). Лук должен мариноваться 20 минут.
Вытащите консервированную рыбу из масла и сделайте из нее кашицу. Подготовьте яйца - отделите белки от желтков. Отваренные овощи очистите, дайте им "задубеть" и натрите на мелкой терке.
Салат мимоза - приготовление
Половину картофеля уложите на тарелку, разровняйте, посолите, положите столько майонеза, сколько захотите, и покройте им овощ. Второй слой - размятая консервированная рыба, смазанная майонезом. Третий слой - маринованный лук, смазанный небольшим количеством майонеза.
Четвертый слой - уложите оставшуюся часть картофеля, посолите и смажьте майонезом. Пятый слой - положите морковь и смажьте майонезом. Шестой слой – натрите белки и смажьте майонезом. Последний слой - натертые желтки.
Готовый салат мимоза поставьте в теплое место на 1 час, чтобы он пропитался. Блюдо можно украсить зеленью.