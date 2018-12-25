Как упаковать новогодний подарок своими руками: мастер-класс от профессионального декоратора

Как упаковать подарок на Новый год 2019 / 1zoom.ru

До года Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю осталось всего ничего. А вопрос подарков – и их красивой презентации – встает все острее.

Как показало исследование, украинцы чаще всего дарят подарочные сертификаты, походы на мастер-класс, парфюмерию и сувенирную продукцию "свинячьей" тематики. О том, что и как подарить семье и любимым на Новый год 2019, уже рассказала консультант по этикету Юлия Юдина.

Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открытках"К примере, предметы бытовой утвари, домашнего обихода или, к примеру, книга поучительного характера (книга рецептов, советы по ремонту и т.п. – ред.) – таких подарков делать не стоит. И бытовую утварь мы можем подарить только по просьбе человека, если он нас попросил. Например, ту же кофемолку. Самим делать предпочтения в выборе такого подарка не стоит", – советует Юдина.

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Упаковка подарков

Профессиональные упаковщики подарков жалуются, что люди часто приходят упаковывать подарок на Новый год в последний момент – 31 декабря. В итоге собирается толпа. И у работника на красивую упаковку элементарно не остается времени.

Но можно упаковать новогодний подарок и своими руками – дома и в подходящее для вас время.

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