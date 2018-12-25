Как упаковать новогодний подарок своими руками: мастер-класс от профессионального декоратора

25 декабря 2018, 11:44

Декоратор Наталья Макар наглядно объяснила, как заворачивать подарки на Новый год.

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Как упаковать подарок на Новый год 2019 / 1zoom.ru

До года Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю осталось всего ничего. А вопрос подарков – и их красивой презентации – встает все острее.

Как показало исследование, украинцы чаще всего дарят подарочные сертификаты, походы на мастер-класс, парфюмерию и сувенирную продукцию "свинячьей" тематики. О том, что и как подарить семье и любимым на Новый год 2019, уже рассказала консультант по этикету Юлия Юдина.

Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открытках"К примере, предметы бытовой утвари, домашнего обихода или, к примеру, книга поучительного характера (книга рецептов, советы по ремонту и т.п. – ред.) – таких подарков делать не стоит. И бытовую утварь мы можем подарить только по просьбе человека, если он нас попросил. Например, ту же кофемолку. Самим делать предпочтения в выборе такого подарка не стоит", – советует Юдина.

Подробнее читайте в нашем материале Как подобрать подарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парней.

Упаковка подарков

Профессиональные упаковщики подарков жалуются, что люди часто приходят упаковывать подарок на Новый год в последний момент – 31 декабря. В итоге собирается толпа. И у работника на красивую упаковку элементарно не остается времени.

Но можно упаковать новогодний подарок и своими руками – дома и в подходящее для вас время.

Декоратор Наталья Макар наглядно объяснила, как заворачивать подарки на Новый год.

Ранее диетолог объяснил, как не переесть на Новый год. По подсчетам, средний украинец в новогоднюю ночь употребляет около 3000-3500 калорий.

Также Главред писал о том, что одеть на Новый год, маникюре, макияже и прочих женских секретах. Хозяйка года любит наряды яркие и эксцентричные.

Главред уже собрал лучшие новогодние идеи-2019. Если для вашего бюджета новогодние украшения для дома купить – слишком дорого, то можно сделать новогодние украшения из бумаги или других подручных материалов, то есть новогодние украшения-2019 своими руками: фото и видео мы для вас уже подобрали.

Как сообщалось, в мире появился новый новогодний тренд-2018-2019: готические черные елки с шарами и гирляндами. Для контраста дизайнеры рекомендуют украшать такую лесную красавицу белыми аксессуарами.

Также эксперты объяснили, как выбрать новогоднюю елку и что сделать, чтобы елка дольше не осыпалась.

Ранее синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.

Напомним, украинским каналам грозят санкциями за попсу РФ на Новый год. Вячеслав Кириленко предложил телеканалам "подчистить" собственную программную сетку.

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