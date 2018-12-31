Волшебство под бой курантов: как правильно загадать желание на Новый год 2019

Как как загадать желание на Новый год / 1zoom.ru

Новый год – время чудес и исполнения желаний. Однако эзотерики утверждают, что загадывать желания – тоже надо уметь. И подробно объясняют, как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось.

Главред уже писал о том, как как загадать желание на Новый год на парня – читайте об этом в нашем материале В шутку и всерьез: странные новогодние приметы и серьезные приметы на Новый год на здоровье и деньги.

Желания в новогоднюю ночь принято загадывать ровно в полночь – как в песне поется: "Пока часы 12 бьют".

И запомните: формулируя желание, нельзя" использовать частицу "не-": "Не хочу болеть", "не хочу быть бедным" и т.п. Нужно чтобы энергетика новогоднего пожелания была положительной и утвердительной: "Хочу быть здоровым", "Хочу быть богатым" и т.д.

Читайте такжеКак правильно пить на Новый год, чтобы не было плохоВариант первый. Нужно успеть под бой курантов записать свое заветное пожелание на листке бумаге/салфетке, затем пожечь, а пепел бросить в бокал с шампанским. Главное условие – успеть выпить шампанское с пеплом до дна – пока куранты не закончили бой.

Вариант второй. Снова-таки под бой курантов берется мандарин (или же апельсин для тех, кто не ищет легких путей). Пока часы бьют – фрукт надо успеть очистить и положить под новогоднюю елку. Считается, что если успеть, то тогда желание непременно сбудется, да и весь наступающий новый год будет счастливым.

Вариант третий – итальянский. Нужно, загадав желание, успеть под бой курантов съесть ровно 12 виноградин. Успеешь – исполнится желание.

Вариант четвертый – на снежинку. Если погода позволяет, то есть если в новогоднюю ночь идет снег, то ровно в полночь нужно поймать на ладошку снежинку – и загадать желание. Если снежинка не растает до двенадцатого удара часов, то желание сбудется.