В шутку и всерьез: странные новогодние приметы и серьезные приметы на Новый год на здоровье и деньги

Какие есть приметы на Новый год / 1zoom.ru

В преддверии Нового года 2019 – года Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю – мы решили узнать, какие есть новогодние приметы в разных странах.

Возможно, украинцам они покажутся странными, но на их родине к таким новогодним приметам и суевериям относятся всерьез – и исполняют буквально.

Предновогодние приметы

Начнем по порядку – с примет, которых принято придерживаться до Нового года.

Итак, считается, что непосредственно до Нового года (с утра 31 декабря) не стоит выносить сор из избы, давать в долг или отдавать долги (последнее надо успеть сделать до 31 декабря) – иначе из дому можно вынести таким вот макаром достаток и благополучие.

Отдельно стоит упомянуть, что не стоит одалживать кому-то чужому на Новый год что-либо из предметов, связанных с огнем: спички, зажигалки, давать прикурить и т.п.

Также до Нового года нужно попросить у всех прощения, чтобы старые обиды не перебрались за человеком в следующий год.

Читайте такжеКак успеть подготовиться к Новому году 2019 и почем украшенияВпрочем, чистота должна быть не только духовной и вполне себе материальной – как физическое отображение кармической энергетики: так что до Нового года нужно успеть сделать генеральную уборку в доме. В комнатах не должно остаться пыльных зеркальных поверхностей, колотой и треснувшей посуды и просто предметов, связанных с негативными событиями уходящего года.

В Чили, к примеру, в доме перед Новым годом подметают, чтобы "вымести" негативную энергетику из жилища.

Денежные приметы на Новый год

Ну, и сразу обсудим новогодние приметы на деньги. Из общих рекомендаций: эзотерики советуют одеть на Новый год новое платье и свои лучшие украшения – и тогда, мол, весь следующий год будет богатым. А вот старую одежду и обувь в Новый год, по примете, принято выбросить за порог (хотя лучше все-таки в мусорный бак) – таким образом человек кармически избавляется от старых неприятностей, оставляет их в прошлом.

При этом в карманчик новогоднего наряда стоит положить денежку: считается, что если встречать Новый год с пустыми карманами, то пустыми они весь год и останутся, то есть будешь весь год бедным.

Читайте такжеДиетолог объяснил, как не переесть на Новый годПланируя, что готовить на Новый год 2019 – не забудьте поставить на новогодний стол 2019 блюда из риса и пшеницы, а также фрукты и орехи – такие блюда символизируют достаток. Новогодний стол вообще должен быть богатым, тогда богатым будет и грядущий год.

При этом рис и зерно необязательно ставить на новогодний стол в готовом виде – можно поставить вазочку с сырыми зернами, а с боем курантов пусть каждый из гостей возьмет по горсточке, чтобы обсыпать рисом друг друга. Считается, что это гарантирует богатством всем присутствующим в будущем году.

Можно также загадать желание на Новый год, чтобы деньги весь год водились: при первом ударе курантов зажать монетку в левой ладони и загадать себе побольше денег в новом году. Затем монетку бросают в бокал с шампанским и выпивают напиток до дна. К слову, из этой монетки потом можно сделать денежный талисман на весь год: просверлить в ней дырочку и носить на шее или просто хранить в отдельном кармашке в кошельке.

Бросьте монету в стакан с шампанским и выпейте его. Затем сделайте в монете дырочку и носите ее на цепочке, как брелок.

Теперь о забавных традициях разных стран на Новый год. К примеру, в Чили – чтобы в новом году хватало денег и не было проблем с работой – принято ровно в полночь съедать ложку чечевицы.

Читайте такжеОткуда пошла традиция есть мандарины и апельсины на Новый годВ Гватемале в полночь новогодней ночи идут на улицу, чтобы, став на противоположной стороне улицы от своего дома, выбросить за спину ровно 12 монеток. Так там привлекают стабильную денежную прибыль на весь год.

В Турции, чтобы привлечь удачу и деньги, бросают с балкона гранат: чем смачнее лопнет и больше сока вытечет – тем сочнее и щедрее выдастся новый год. В украинских реалиях, чтобы эта примета осуществилась придется сначала хорошенько расчистить место под балконом от снега.

Приметы на Новый год на здоровье

Есть примета, что если женщина до 00:00 в новогоднюю ночь будет ходить в платке или накидке, а с последним ударом курантов быстро платок скинет – то вместе с такой накидкой она сбросит с себя и все болезни и горести прошлого года.

Также есть примета-гадание на здоровье: после обеда 1 января, выйдя на улицу, первым встретишь мужчину, то будешь здоров целый год, а если женщину – наоборот.

Приметы на Новый год, чтоб выйти замуж

Для начала о необычных традициях празднования Нового года в других странах. Там у женщин есть свои приметы на Новый год на любовь – и связаны они с нижним бельем. Так, в Аргентине, чтобы привлечь любовь, в новогоднюю ночь надевают розовое нижнее белье, а в Венесуэле – желтое.

Читайте такжеКак загадать желание в День Николая: молитва на желание и что нужно делатьУ славян есть примета, что если незамужняя девушка в новогоднюю ночь найдет под столом хлебные крошки – это к замужеству. Если порезать нож при готовке новогоднего стола – то это также сулит скорое замужество.

Как загадать желание на Новый год на парня. Чтоб наверняка – то лучше письменно. На листке бумаги заранее нужно описать свой идеал мужчины: подробно и не используя слова с частицей не- ("незлой" – добрый", "несварливый" – "покладистый" и т.д.). Делать это стоит с легкой душой и хорошим настроением. Закончив описание, нужно свернуть листок, приговаривая: "Я этого достойна, он таким и будет!".

В новогоднюю ночь листок с описанием нужно поджечь от праздничной свечи, а пепел развеять.

Год Свиньи: приметы

Так этот год будет годом Желтой Земляной Свиньи – то главным цветом при украшении блюд на стол и самих комнат должен быть желтый: к примеру, салаты можно декорировать мелко натертой апельсиновой кожурой, желтками яиц или тертым сыром. При этом на новогодний стол не стоит ставить блюда из свинины.

Также Свинка этого года любит оттенки зеленого (свиньи любят траву, да и сама земля часто покрывается зеленью), розового (здоровый цвет свиной шкуры) и коричневого (цвет шкуры дикого кабана) цветов.

Чтобы в доме водились деньги весь будущий год – стоит прикупить свинью-копилку.

Свинья обещает людям насыщенный год. Если мечтаете о путешествиях в следующем году – можно попробовать воспользоваться приметой из Колумбии: там верят, что если в новогоднюю ночь прогуляться вокруг дома с пустым чемоданом, то путешествий в следующем году будет вдосталь.