Как приготовить утку: крутейшие рецепты на Новый год-2019

Главред назвал крутейшие рецепты утки / Скриншот видео с youtube.com

Только три дня осталось до Нового года-2019, символ которого по восточному календарю — Желтая Земляная Свинья (Кабан).

Чем ближе долгожданный праздник, тем актуальнее вопрос — что приготовить на год Свиньи? Считается, что готовить на Новый год в год Свиньи нельзя только два продукта — свинину и полуфабрикаты.

В то же время бытует мнение, что в новогоднем меню должны быть любимые продукты Свиньи — овощи, фрукты, зелень и грибы (конечно же, в идеале — трюфели).

Поскольку на Новый год-2019 нельзя готовить любимое мясо украинцев, Главред решил посоветовать, что готовить на год Свиньи в качестве горячего блюда (второго блюда), выяснил, как приготовить утку и собрал крутейшие рецепты.

Главные секреты приготовления утки:

Для того, чтобы утка и блюда из утки получились вкусными, в первую очередь, нужно правильно выбрать мясо. Качественная тушка птицы должна быть упитанной, сухой, мягкой, гладкой. Хорошая утка не должна быть скользкой, ей не присущ выразительный запах. У тушки должна быть твердая грудка, а кожа — блестящая. В разрезе мясо утки должно быть насыщенно-красного цвета;

Идеальная утка для готовки — в возрасте 2 месяцев и весом 2–2,5 килограмма. Домашнюю утку считают более жирной и немного жестче магазинной. Обычно мясо магазинных уток нежнее домашних и по вкусу напоминает курятину;

Замороженную утку нельзя размораживать в холодной воде или в микроволновке, поскольку после таких способов разморозки утиное мясо станет жестким и сухим;

Из гузки тушки (хвостик) обязательно нужно вырезать копчиковые железы, поскольку они придадут приготовленной утке неприятный вкус;

Утку перед приготовлением обязательно нужно хорошо помыть, а потом — обсушить и замариновать или натереть специями внутри и снаружи и оставить на сутки. Утиному мясу лучше всего подходят все виды перца, имбирь, корица, кардамон, бадьян, орегано, немного специй можно растереть в ступке с солью и натереть смесью тушку. Для маринования утки хорошо подходит вино, а также в лимонный, гранатовый или апельсиновый соки;

Утка готовится около трех часов, чтобы понять, что тушка готова, нужно проткнуть ее ножом в самом толстом месте — если оттуда выделится сок и он будет прозрачным, то блюдо уже готово.

Как приготовить утку: крутейшие рецепты

Утка, запеченная с лимоном и тыквой

Ингредиенты для приготовления блюда на Новый год-2019: 1 тушка утки весом 2-2,5 килограмма, 2 лимона, 50 миллилитров соуса терияки, 2 столовые ложки оливкового масла, петрушка, укроп, зеленый лук, а также соль и перец — по вкусу.

Как приготовить утку

Замаринуйте тушку утки или натрите специями. Разрежьте лимоны начетверо и положите в середину тушки, компактно перевяжите тушку нитью и обмотайте кончики ее крыльев и ножек фольгой. Смажьте глубокий противень оливковым маслом, положите в него утку тушкой вниз.

Разогрейте духовку до 250 градусов и поставьте в него утку на 15 минут. Через 15 минут достаньте тушку и переверните ее грудкой вверх. Потом уменьшите в духовке температуру до 170 градусов, поставьте в нее утку и запекайте около 70-80 минут. Тушку нужно периодически поливать жиром, который из нее вытекает.

Читайте такжеНовогодние салаты: салат с крабовых палочек, вкуснейшие рецепты на Новый годПримерно за 15 минут до готовности утки нужно снова увеличить температуру духовки до 220 градусов и периодически смазывать тушку соусом терияки. Для того, чтобы сделать соус терияки, нужно смешать соевый соус, молотый имбирь, растительное масло, бальзамический или винный уксус.

Готовую тушку нужно достать из противня, накрыть фольгой и оставить постоять 10-15 минут. Запеченную утку можно подавать с овощами и украсить зеленью.

Утка, запеченная с грушами

Ингредиенты для приготовления блюда, которое может украсить новогоднее меню: 1 тушка утки, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 луковицы, 1 морковка, 2 помидора, 1 палочка корицы, 1 столовая ложка тимьяна, 200 миллилитров куриного бульона, 4 столовые ложки бренди, 4 груши, 1 зубчик чеснока, 10 штучек жареного миндаля, соль и перец — по вкусу.

Как приготовить утку

Разрежьте утку на восемь частей. Лук, морковь и помидоры очистите от кожуры и порежьте мелким кубиком. Возьмите сковородку, налейте оливковое масло, разогрейте и жарьте кусочки утки (положите мясо шкуркой вниз) на достаточно сильном огне на протяжении 10 минут, пока мясо не подрумянится. Переверните мясо на другую сторону и жарьте еще 8 минут. Переложите кусочки утки на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир.

Оставьте на сковороде 2 столовые ложки жидкости, оставшейся после жарки утки. Положите в сковородку лук, морковь, помидоры, тимьян и корицу и готовьте на протяжении 5 минут, время от времени помешивая (лук должен стать мягким, но не коричневым). Добавьте в сковороду куриный бульон и продолжайте тушить ингредиенты на протяжении 20 минут.

Читайте такжеРецепты на Новый год: "бомбезные" новогодние салаты с ананасамиПотом достаньте со сковороды корицу, а из остальных ингредиентов сделайте пюре (можно взбить миксером, взбить блендером или протереть через сито). Готовое пюре высыпьте в сковороду, добавьте в него бренди и кипятите 1-2 минуты. Положите в пюре кусочки утки и тушите ингредиенты 5-10 минут.

Груши очистите, разрежьте пополам и удалите сердцевины. Положите груши в кастрюлю, залейте водой и тушите на медленном огне до мягкости. Разотрите чеснок и миндаль до консистенции пасты, влейте в нее немного жидкости из груш и получите соус для утки. Выложите утку на блюдо и полейте соусом, а возле мяса разложите груши.

Утка, запеченная с грибами и овощами

Ингредиенты для приготовления блюда на праздник: 1 тушка утки, 500 грамм шампиньонов, 1 морковка, 2 луковицы, 100 грамм риса, оливковое масло и приправы — по вкусу.

Как приготовить утку

Замаринуйте утку или натрите специями. Нашинкуйте грибы, морковь и лук и обжарьте на оливковом масле. Промойте рис и добавьте в обжаренные овощи. Посолите и поперчите ингредиенты, а потом залейте их водой и готовьте на медленном огне.

Остывшими ингредиентами нафаршируйте утку, а потом зашейте ее. Положите утку в рукав для запекания (сверху сделайте несколько дырок, чтобы выходил пар).

Читайте такжеРецепты на Новый год: торт печеночный, отборные закуски на праздникРазогрейте духовку до 190 градусов и отправьте в нее утку на 1,5 часа. Потом достаньте утку, разрежьте рукав и запекайте еще 30 минут (можно периодически поливать соком, который выделился из мяса). Готовую утку можно разрезать и выложить возле мяса начинку.

В год Свиньи в новогоднее меню можно внести разные новогодние салаты, например, уже традиционные салаты на праздник — салат оливье, салат шуба (сельдь под шубой, селедка под шубой), салат мимоза или более изысканные блюда — салат цезарь, салат греческий, салат с кальмарами, салат с языком, салат гнездо глухаря, салат лесная поляна (салат грибная поляна). Главред уже опубликовал рецепты лучших салатов на Новый год-2019.