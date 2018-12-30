Известная ясновидящая сказала, в каком году Украина должна расцветать

В 2021-м Украина, по идее, должна расцветать, сообщила ясновидящая / Скриншот видео с youtube.com

Известная израильская ясновидящая, медиум, маг в седьмом поколении Регина Федоренко сообщила, что Украина в 2021 году, по идее, должна расцветать.

В 2019-м война в нашей стране, к сожалению, еще не закончится, рассказала эксперт РБК-Украина.

По словам собеседницы, проблемы в украинском государстве должны продолжаться на протяжении семи лет.

"То есть, если в 2013 году все началось (21 ноября 2013-го в центре Киева начались протесты, которые позже назвали Евромайданом и Революцией Достоинства — Ред.), то в 2020-м должно все потихоньку восстанавливаться", — сообщила маг агентству.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году президент России Владимир Путин пойдет на ряд уступок по Украине — отпустить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.