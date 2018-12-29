Дипломат сказал, что ускорит наступление мира в Украине

Укрепление международной коалиции в поддержку Украины поможет ускорить наступление мира в стране, полагает дипломат / gur.gov.ua

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко считает, что ускорить достижение мира в нашей стране помогут укрепление международной коалиции в ее поддержку, а также продолжение и усиление санкций против России.

Еще один шаг для ускорения наступления мира — укрепление обороноспособности украинского государства, рассказал дипломат в интервью Укринформ.

Собеседник добавил, что у западных стран нет усталости от Украины, и у них есть ресурсы для дальнейшего давления на РФ.

"Она (коалиция в поддержку нашей страны — Ред.) уже фактически существует, но ее необходимо поддерживать и укреплять", — отметил Ельченко.

По его словам, сколько бы власти России не говорили, что страна даже лучше себя чувствует под режимом санкций — "это свидетельствует только о том, что до сих пор не задействованы все ресурсы, которых еще очень много".

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину"Это и отключение от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей — Ред.), и персональные точечные санкции, замораживание счетов... Я думаю, что если бы сегодня заморозить у пары сотен людей, которые входят в верхушку России, их счета в США и ЕС, мы услышали бы совершенно другой разговор", — добавил Ельченко.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.