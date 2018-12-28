Удача уже близко: астролог назвал везунчиков 2019 года

Павел Глоба дал новый астрологический прогноз / rabstol.net

Известный астролог Павел Глоба составил новый гороскоп, в котором спрогнозировал ряду знаков Зодиака в наступающем 2019 году успех и удачу в большинстве начинаний.

Для людей, родившихся под знаком Девы 2019 год должен стать успешным. Как подчеркнул астролог Павел Глоба, Юпитер будет дарить позитив особенно в первом полугодии: стоит ждать исполнения заветной мечты и большинства желаний. Особенно важным становится необходимость построения планов для их успешной реализации за первое полугодие. Как отмечает астролог, в первом квартале нового года будет ощутимо особенно позитивное влияние Юпитера.

Хорошие перспективы ожидают и Скорпионов, для которых звезды подарят возможность добавиться успеха во всех важных делах. Покровительство Плутона они будут ощущать на протяжении всего года и это даст Скорпионам необходимый запас сил и энергии, способный привести к реализации самых амбициозных планов и начинаний.

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И наконец для Рыб новый 2019-й год сулит поистине водопад удачи. Астролог предсказывает, что в новом году Рыбам обязательно необходимо воспользоваться благосклонностью звезд для реализации всех своих целей. Павел Глоба подчеркнул, что важно учесть позитив от расположения Плутона, что стает веской предпосылкой для долгожданной виктории во всех жизненных смыслах, пишет godvgodu.ru.

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