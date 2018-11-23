Головокружительный успех и удача: астролог рассказал, кому повезет в 2019 году

23 ноября 2018, 05:56

Ракам 2019 год сулит реализацию потенциальных возможностей.

Знаки Зодиака_астрология
Астролог рассказал об удачливых знаках Зодиака / rabstol.net

До нового 2019 года остается чуть более одного месяца. В новом году трем знакам Зодиака будет сопутствовать удача, успех и придет долгожданное вознаграждение за кропотливый труд, рассказал знаменитый астролог Павел Глоба.

Для людей, родившихся под знаком Рака 2019 год сулит реализацию потенциальных возможностей, которые откроются при условии настойчивой работы над реализацией заранее запланированных целей. Стоит ожидать головокружительные перемены в личной жизни, а также сконцентрироваться на самых приоритетных направлениях.

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Для Стрельцов успех придет после приложения значительных усилий. Астролог Павел Глоба подчеркнул, что люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, получат достойное вознаграждение за честную работу и вкусят плоды своего кропотливого труда. Однако эксперт не советует затевать неожиданные эксперименты на карьерной лестнице, поскольку существует определенный шанс неудачи.

Людям, которые родились под знаком Водолея в 2019 году звезды сулят успешную реализацию профессиональных амбиций и достижение значимых карьерных результатов. При этом важным элементом успеха в труде является тщательная подготовка и нацеленность на результат, говорит астролог Павел Глоба. Вместе с тем астролог советует помнить, что в погоне за успехом важно не сместить фокус с семейных ценностей, пишет piterburger.ru.

Напомним, ранее астролог рассказал об опасностях осени-2018.

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