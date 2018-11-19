Астролог назвал самые удачные и опасные даты недели

Астрологи назвали самые удачные и опасные даты

Предстоящая неделя с 19 по 25 ноября, согласно астрологическому прогнозу, сулит оживление и напряжение в политике, судебной системе и в религиозных структурах.

В эти дни есть риск оказаться под актуальным влиянием Меркурия. Разворачиваясь в ретроградном движении, он замедлил свой ход. Самая шустрая планета стала самой медленной.

Как говорится в материале ТСН, самыми благоприятными днями предстоящей недели станут 21 и 22 ноября.

Также названы даты, которые могут принести напряжение: это будет 19, 20 и 23 ноября.

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Сейчас Меркурий не только очень медленный, но и движется в обратном направлении. Поэтому в эти дни не рекомендованы срочные командировки в новое место, важные перемены или быстрая работа над новой темой.

"Поэтому если вы захотели посмотреть старые заметки, поехать в хорошо знакомое место, вернуться к прежним переговорам, продолжить изучение иностранных языков, приобрести не новую обувь или б/у смартфон — тогда вам по пути с ретро- Меркурием. У вас все получится, если вы вернетесь к прошлому опыту, вспомните, как вы действовали раньше, возобновите прежние контакты", - говорится в материале.

Такое положение чревато тем, что к концу недели обстоятельства могут привести к обострению семейных проблем, если они имеются, или обозначат болевые точки на оси семья-карьера.

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"Прорывы в деле сопряжены с трудностями и потерями, но достичь желаемых результатов вполне реально, если ваше дело имеет отношение к образовательной и юридической сфере. Более слабые позиции, эмоциональные потери у тех из нас, кто занимается алкоголем, медициной, психологией, музыкой", - подчеркивается в сообщении.

Отдельно указывается на то, что искать поддержку можно в системном отношении к работе, уважении к временным ограничениям, о ответственном отношении к делу, а также в строгом выполнении обязательств и внимании к старшим родственникам.

Напомним, ранее астролог дал неожиданный прогноз на ноябрь-2018.

Кроме того, Глоба рассказал об опасностях осени-2018.