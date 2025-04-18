Бывшая жена Дмитрия Комарова уехала из Украины и назвала причину - детали

Кратко:
- Александра Кучеренко отправилась за границу
- Что она там делает
Бывшая жена украинского известного журналиста Дмитрия Комарова – модель и ведущая Александра Кучеренко – вернулась к любимому делу.
Как стало известно из соцсетей Александры, она отправилась в Турцию на модельные сьемки.
Кучеренко показалась на съемке в вещах бренда дизайнера Екатерины Сильченко в восточном стиле.
"Особая атмосфера восточного мегаполиса. Благодарю работе за такие невероятные перевоплощения!", - написала модель.
Поклонники остались в восторге от преображения Кучеренко и высказали свое мнение в комментариях.
"Тот случай, когда наряд украшает женщина";
"Какая ты невероятная";
"Хоть бери и в турецком сериале снимай", - написала фанаты.
Напомним, недавно стало известно, что Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров развелись после шести лет брака, до этого они встречались два года. Поклонники уже давно подозревали о разрыве пары, поскольку они перестали вместе появляться на публике и публиковать совместные фото.
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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