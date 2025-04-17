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"Они творческие такие": Зеленский раскрыл стратегию РФ насчёт энергоперемирия

Руслана Заклинская
17 апреля 2025, 20:20
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Глава государства подчеркнул, что Россия сознательно уменьшила удары по энергетической инфраструктуре, чтобы создать иллюзию снижения интенсивности атак.
'Они творческие такие': Зеленский раскрыл стратегию РФ насчёт энергоперемирия
Россия не уменьшила количество ударов по Украине, а лишь цели / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Россия не уменьшила количество ударов по Украине
  • Россияне уменьшили атаки на энергетику, но бьют по другим объектам
  • Враг использует ежедневно такое же количество ракет и дронов, как было до перемирия

Несмотря на публичные заявления о якобы "энергетическом перемирии", Россия ежедневно продолжает наносить по Украине такое же количество ударов, как и раньше. Оккупанты лишь изменили приоритет целей, уменьшив атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

"Количество ударов Россия не уменьшила и в этом была стратегия. То есть они уменьшили, чтобы прикрыться, показать, что они меньше бьют по украинской энергетике. Но они используют то же количество дронов ежедневно, не уменьшая его, и то же количество ракет, включая баллистические", - заявил он.

видео дня

Президент пояснил, что вместо атак на энергетическую инфраструктуру, Россия начала бить по гражданской инфраструктуре Украины. Зеленский также опроверг заявления России о якобы ударах Украины по российской энергетике.

"Мы увидели документ, который (россияне - Главред) отправляли в США. Им Лавров отправлял, что мы били по их энергетике, что не соответствует действительности, хотя они что-то там расписывают, придумывают. Они творческие такие, в этом смысле", - отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что Россия сама инициирует обсуждение вопросов по энергетике, а потом сознательно нарушает договоренности. Такие случаи, по словам Зеленского, повторяются многократно, и каждое нарушение фиксируется украинской стороной.

Зеленский поручил Службе внешней разведки и чиновникам передавать все собранные доказательства партнерам в США, чтобы те имели полную картину.

"Меньше ударов по Украине не было в течение этого месяца. Вот что я хотел сказать. И эту статистику мы четко фиксируем, что выпускают то же количество. Какие это ceasefire? Ну, это опять такая ложь. Количество людей, раненых наших гражданских, количество людей наших погибших меньше или больше? Это статистика", - подчеркнул президент.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что любое прекращение огня должно прежде всего означать прекращение атак по гражданским объектам, независимо от их назначения. Если при обстрелах продолжают гибнуть мирные люди, то говорить о настоящем прекращении огня нет оснований.

"Но если при этом при ударах количество убитых и раненых больше, то какое это прекращение огня? Хотел бы сказать на их языке, надо перестать врать, скажу на украинском. Режим прекращения лжи им нужен", - подытожил Зеленский.

Прекращение ударов по энергетике - последние новости

Как сообщал Главред, 16 апреля истекает срок действия 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре. В Кремле заявили, что решений о его продлении пока нет.

Россия неоднократно обвиняла Украину в нарушениях, а МИД Украины зафиксировал не менее 30 атак со стороны РФ. Генеральный штаб ВСУ назвал фейком новые обвинения России относительно якобы атак Украины на энергетическую инфраструктуру РФ 4 апреля. В заявлении подчеркнуто, что Силы обороны Украины поражают только военные цели, а подобные обвинения Кремль использует для отвлечения внимания от собственных преступлений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые удары по украинской энергетике - они могут произойти накануне или в сам день Пасхи. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

Другие новости:

Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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