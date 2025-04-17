Сегодня истекает срок запрета на удары по энергетике: что ответил Кремль

Кратко:
- Истекает мораторий на удары по энергетической инфраструктуре
- В Кремле не подтверждают продление договоренности
Сегодня, 16 апреля, истекает срок действия 30-дневного моратория на атаки по энергетической инфраструктуре. В Кремле подтвердили, что новых указаний по его продлению пока не поступало. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.
"Пока я не готов сообщить вам о принятом решении", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя завершение моратория на удары по энергетическим объектам. По его словам, президент Путин не давал новых распоряжений о продлении договоренностей.видео дня
Несмотря на надежды международного сообщества на соблюдение условий временного перемирия, стороны обвиняют друг друга в его нарушении. В Москве заявляют, что Киев неоднократно нарушал договоренности и якобы имеют доказательства, которые готовы продемонстрировать "заинтересованным странам". Одним из примеров называют удар по компрессорной станции в Судже.
В то же время Украина настаивает, что именно Россия нарушала договоренности. Как сообщил представитель МИД Георгий Тихий, зафиксировано не менее 30 атак со стороны РФ. Под ударами оказались трансформаторные подстанции в Николаевской области, в окрестностях Херсона, а также линия электропередач в Полтавской области.
Согласно договоренности, которая стартовала 18 марта, мораторий должен был длиться 30 дней. Его можно было бы продлить при условии достижения взаимного согласия. В Вашингтоне выражали надежду, что энергетическое перемирие станет первым шагом к более широкому мирному соглашению.
Пока же непонятно, когда именно мораторий считается завершенным - в ночь на 17 апреля или позже. Ответы из Кремля пока остаются размытыми.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Россия может прибегнуть к еще более интенсивным обстрелам Украины в пасхальный период. О такой угрозе заявил министр обороны Литвы Кястутис Будрис, отметив, что атака на Сумы в Вербное воскресенье свидетельствует о готовности РФ к еще более жестким действиям в праздничные дни.
Напомним, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что преступный удар по Сумах двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей государства-агрессора
Кроме того 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.
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Что такое Министерство энергетики Украины?
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.
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