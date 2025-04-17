РФ взялась за оружие массового поражения: эксперт предупредил об опасности

Что сказал Рябых:
- Враг совершенствует террористическую тактику
- Россия экспериментирует с отравляющими веществами
- РФ испытывает оружие массового поражения на украинцах
Для усовершенствования террористической тактики страна-агрессор Россия экспериментирует с применением оружия массового поражения. Об этом в эфире Еспресо рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.
"Сейчас враг экспериментирует с применением оружия массового поражения, и это очень весомый сигнал, на который надо реагировать. Это также свидетельствует об усовершенствовании террористической тактики противника. Ранее мы видели применение противником оружия с боевыми головками объемного взрыва, которое является летальным именно для населения, поскольку даже правило двух стен в таком случае не действует", - предупредил он.
Оккупанты экспериментируют с отравляющими веществами, которые предназначены для применения в конкретных населенных пунктах и на конкретных объектах. Таким образом враг хочет испытать, насколько они будут эффективными для возможного давления на население и руководство Украины.
"В любом случае к обломкам Шахедов не следует приближаться и необходимо сообщать специалистам. Даже если эти Шахеды не содержат ядовитых химических веществ, они все равно опасны, поскольку этот объект разрабатывался для того, чтобы поражать людей", - добавил эксперт.
Применение оккупантами химического оружия - что известно
Напомним, в СМИ появилась информация, что оккупационные войска страны-агрессора России могут наносить химические отравляющие вещества на свои БпЛА типа Shahed-136 и Герань-2, чтобы наносить дополнительный вред людям, которые будут подбирать обломки сбитых дронов.
Впоследствии в ЦПД подтвердили, что российские войска применяют против Украины дроны-камикадзе типа "Шахед" с ядовитыми веществами. В одном из вражеских БпЛА обнаружили капсулу с высокотоксичным иритантом.
Ранее, как писал Главред, аналитики ISW сообщали, что российские оккупационные войска продолжают применять химическое оружие, таким образом нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия.
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Кто такой Валерий Рябых?
Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.
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