РФ взялась за оружие массового поражения: эксперт предупредил об опасности

Кремль хочет увеличить давление на население и руководство Украины.

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К обломкам Шахедов украинцам лучше не приближаться / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

Что сказал Рябых:

Враг совершенствует террористическую тактику

Россия экспериментирует с отравляющими веществами

РФ испытывает оружие массового поражения на украинцах

Для усовершенствования террористической тактики страна-агрессор Россия экспериментирует с применением оружия массового поражения. Об этом в эфире Еспресо рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Сейчас враг экспериментирует с применением оружия массового поражения, и это очень весомый сигнал, на который надо реагировать. Это также свидетельствует об усовершенствовании террористической тактики противника. Ранее мы видели применение противником оружия с боевыми головками объемного взрыва, которое является летальным именно для населения, поскольку даже правило двух стен в таком случае не действует", - предупредил он.

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Оккупанты экспериментируют с отравляющими веществами, которые предназначены для применения в конкретных населенных пунктах и на конкретных объектах. Таким образом враг хочет испытать, насколько они будут эффективными для возможного давления на население и руководство Украины.

"В любом случае к обломкам Шахедов не следует приближаться и необходимо сообщать специалистам. Даже если эти Шахеды не содержат ядовитых химических веществ, они все равно опасны, поскольку этот объект разрабатывался для того, чтобы поражать людей", - добавил эксперт.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Применение оккупантами химического оружия - что известно

Напомним, в СМИ появилась информация, что оккупационные войска страны-агрессора России могут наносить химические отравляющие вещества на свои БпЛА типа Shahed-136 и Герань-2, чтобы наносить дополнительный вред людям, которые будут подбирать обломки сбитых дронов.

Впоследствии в ЦПД подтвердили, что российские войска применяют против Украины дроны-камикадзе типа "Шахед" с ядовитыми веществами. В одном из вражеских БпЛА обнаружили капсулу с высокотоксичным иритантом.

Ранее, как писал Главред, аналитики ISW сообщали, что российские оккупационные войска продолжают применять химическое оружие, таким образом нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия.

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Кто такой Валерий Рябых? Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.

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