Беда притянется магнитом: в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна

Вы узнаете:
- Когда нельзя мыть окна перед Пасхой
- В какие дни лучше всего протирать окна
Перед Пасхой во многих украинских семьях начинается генеральная уборка. А одна из главных задач - вымыть окна до скрипа. Впрочем, не все дни до праздника подходят для этой процедуры. Главред выяснил, в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна.
Наши бабушки верили, что лучшее время для мытья окон - это один из дней перед Пасхой. Также важно правильно мыть окна, в частности, как пишет 24 Канал, стоит представлять, что вы смываете с них весь негатив, а взамен впускаете с солнечными лучами в комнату достаток, мир и счастье.
Предки считали, что солнечный свет, который проникает через окна в дни перед праздником, имеет силу "выгнать" из дома все проблемы, бедность и болезни.
Народная мудрость утверждает, что лучший день для мытья окон - Чистый четверг и понедельник перед Пасхой.
А вот мыть окна на Страстную пятницу строго запрещено. Также нельзя протирать окна в дождливый день - приметы предупреждают, что даже перед Пасхой можно привлечь неприятности и трудности.
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