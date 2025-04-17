Беда притянется магнитом: в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна

Если протирать окна в "правильные" дни, то дом наполнится достатком, миром и радостью.

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Когда нельзя мыть окна? / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Когда нельзя мыть окна перед Пасхой

В какие дни лучше всего протирать окна

Перед Пасхой во многих украинских семьях начинается генеральная уборка. А одна из главных задач - вымыть окна до скрипа. Впрочем, не все дни до праздника подходят для этой процедуры. Главред выяснил, в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна.

Наши бабушки верили, что лучшее время для мытья окон - это один из дней перед Пасхой. Также важно правильно мыть окна, в частности, как пишет 24 Канал, стоит представлять, что вы смываете с них весь негатив, а взамен впускаете с солнечными лучами в комнату достаток, мир и счастье.

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Предки считали, что солнечный свет, который проникает через окна в дни перед праздником, имеет силу "выгнать" из дома все проблемы, бедность и болезни.

Народная мудрость утверждает, что лучший день для мытья окон - Чистый четверг и понедельник перед Пасхой.

А вот мыть окна на Страстную пятницу строго запрещено. Также нельзя протирать окна в дождливый день - приметы предупреждают, что даже перед Пасхой можно привлечь неприятности и трудности.

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