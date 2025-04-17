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Знают единицы: что категорически нельзя класть в пасхальную корзину

Марина Фурман
17 апреля 2025, 16:03
271
Есть определенные продукты, которые не стоит освящать на Пасху, однако многие люди все равно кладут их в корзину.
пасхальная корзина, паска
Что нужно положить в корзину / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

  • Что запрещено святить на Пасху
  • Что можно положить в пасхальную корзину

Пасха уже на носу, а хозяйки составляют праздничное меню и традиционно готовятся собирать корзину в церковь. Многие любят положить в пасхальную корзину как можно больше различных продуктов, чтобы потом попробовать освященных вкусностей за столом. Впрочем, как узнал Главред, есть отдельные виды продуктов, которые нельзя класть в пасхальную корзину.

Обычно на светлый праздник Пасхи освящаются блюда, которые люди не потребляют в течение поста, например: кулич, яйца, колбасу, хрен, соль и сыр.

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В то же время церковь не рекомендует освящать алкоголь.

Священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг, руководитель ОО "Пространство "Пламя" Анатолий Кулиш в комментарии УНИАН рассказал, что среди украинцев часто возникает вопрос: какое вино можно святить на Пасху?

По словам духовного наставника, ни в коем случае в пасхальную корзину нельзя класть алкогольные напитки.

"Церковь не освящает алкоголь, в частности кагор. Очень часто люди святят кагор, а потом садятся за праздничный стол и говорят: "Ну что, давайте причастимся!" Таким образом человек нивелирует святое причастие, потому что это таинство, которое можно делать только в церкви. Именно поэтому я прихожанам запрещаю ставить вино в пасхальную корзину", - подчеркнул Анатолий Кулиш.

Также настоятель храма ответил, можно ли святить воду на Пасху. По его словам, прямого запрета нет, но именно освящение воды является ключевым событием праздника Крещения Господне.

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Что такое пасхальное яйцо?

Пасхальное яйцо - обрядовая еда и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху - древний обычай. В христианстве яйцо толкуют как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Кроме того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

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