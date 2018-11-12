Астролог предупредил о войнах, конфликтах и кризисе после 2020 года

Астролог Павел Глоба дал новый прогноз / rabstol.net

В скором времени во многих государствах стоит ожидать нового витка экономического кризиса, заявил известный астролог Павел Глоба.

По его словам, трудности коснуться как стран Запада, так и РФ, подчеркнул он во время встречи со зрителями.

Астролог отметил, что катаклизмы вероятны после 2020 года, причем одновременно будут иметь место несколько военных конфликтов, пишет myslo.ru.

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По словам Глобы, его прогноз касается людей, независимо от знака Зодиака, поэтому не лишне будет всерьез подготовится к глобальным переменам, которые начнутся уже через пару лет.

Напомним, ранее астролог дал неожиданный прогноз на ноябрь-2018.

Кроме того, Глоба рассказал об опасностях осени-2018.