Благосклонность звезд: астролог назвал фартовые знаки Зодиака в ноябре-2018

Астролог дал прогноз на конец осени / rabstol.net

Конец осени-2018 сулит трем знакам Зодиака успех, удачу и везение, подчеркнул известный астролог Павел Глоба.

Он дал позитивный астрологический прогноз на последний осенний месяц – ноябрь людям, которые родились под знаком Тельца. Астролог утверждает, что удача в реализации намеченных планов поможет довести до логического завершения смелые и амбициозные планы, которые вынашивались не один год.

По прогнозу Глобы, этот месяц также будет позитивным для Дев: для них могут открыться перспективы роста, они смогут извлечь максимальную пользу от многих своих начинаний, а также сумеют реализовать проекты, над которыми трудились продолжительное время, что сулит хорошую прибыль. Астролог утверждает, что Девам также будет сопутствовать удача и на любовном фронте.

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И наконец Козероги в конце осени-2018 смогут продуктивно решить актуальные вопросы и проблемы. Вместе с тем, для реализации задуманного, Козерогам придется приложить усилия и задействовать силу воли. Астролог также утверждает, что ноябрь станет для Козерогов благоприятным месяцем для приятного знакомства с противоположным полом, пишет strana-sovetov.com.

Напомним, ранее астролог дал неожиданный прогноз на ноябрь-2018.