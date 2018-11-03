Родится ребенок, который станет пророком: астролог дал неожиданный прогноз на ноябрь-2018

Известный астролог дал неожиданный прогноз / rabstol.net

Ноябрь 2018 года сулит много перемен и неожиданностей, заявил известный астролог Павел Глоба.

По его словам, в этом месяце будет рожден ребенок, которого впоследствии ждет судьба пророка и настоящего лидера, способного повести за собой целый мир.

Кроме того, Глоба говорит, что ноябрь не будет спокойным из-за вероятности различных социальных и экономических потрясений. Он даже не исключает возможности серьезных волнений в РФ из-за недальновидной политики властей по "закручиванию гаек".

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Астролог предсказывает массовые выступления на улицах и площадях, причем люди, объединившись в группы, станут смело выдвигать свои требования. И самое невероятное, как говорит Глоба, все эти потрясения могут закончиться тем, что в последних числах месяца в России вероятна смена власти, притом произойти это должно без насилия, пишет planetanovosti.com.

Напомним, ранее Павел Глоба рассказал об опасностях осени-2018.