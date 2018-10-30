Успех, удача и водопад денег: астролог назвал счастливчиков ноября-2018

30 октября 2018, 05:54

Для людей, родившихся под знаком Тельца, наступающий ноябрь может стать одним из самых продуктивных месяцев.

Знаки Зодиака_астрология
Астролог назвал счастливчиков ноября-2018 / rabstol.net

В ноябре 2018 года трем знакам Зодиака будет сопутствовать успех, удача, счастье и процветание, заявил известный астролог Павел Глоба.

Для людей, родившихся под знаком Тельца, наступающий ноябрь может стать одним из самых продуктивных месяцев 2018 года. Тельцы способны довести до успеха все свои самые смелые и амбициозные проекты. Астролог советует использовать благосклонность звезд, чтобы мечты стали реальностью.

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Еще одним счастливым знаком Зодиака станет Дева. Глоба говорит, что практически все их начинания увенчаются успехом. Кроме того, стоит ожидать, что деньги просто упадут на этих людей, но не случайно, а в результате работы, которой будет посвящен не один месяц. Также высоки перспективы карьерного роста. Звезды обещают, кроме всего прочего, что ноябрь подарит любовь и счастье одиноким Девам.

В то же время третьим счастливым знаком Зодиака станет Стрелец. Звезды предвещают в ноябре лучшее время для вступления в брак. Кроме того, последний осенний месяц прекрасно подойдет для зачатия ребенка, пишет strana-sovetov.com.

Напомним, ранее астролог рассказал о "звезде смерти" Нибиру.

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