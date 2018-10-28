Третья мировая или конец света: астролог рассказал о "звезде смерти" Нибиру

28 октября 2018, 05:49

Я часто смотрю в телескоп и до сих пор так и не увидел этой злобной планеты, подчеркнул Влад Росс.

Влад Росс
Влад Росс / Главред

"Звезда смерти" Нибиру сейчас явно находится вне пределов Солнечной системы.

По мнению известного астролога Влада Росса, приближение к Земле Нибиру вряд ли вызовет начало Третьей мировой войны или конец света.

"Я часто смотрю в телескоп и до сих пор так и не увидел этой злобной планеты. Может, она где-то и есть, но сейчас явно не в Солнечной системе. К примеру, последняя планета Плутон, даже если сорвется с орбиты и будет двигаться к Земле, при нашей жизни ее не достигнет. Что уж говорить о какой-то Нибиру!" — подчеркнул Росс в интервью "Фактам".

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Напомним, не так давно астролог предупреждал об опасном периоде.

Недавно появилась информация о том, что планета Нибиру приблизится к Земле на опасное расстояние в 2085 году.

Ранее стало известно, куда ударит Нибиру и почему активизировалось НЛО.

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астролог Влад Росс Нибиру
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