Астролог рассказал, когда Украина станет членом ЕС

Украина станет членом нового ЕС после 2040 года / ZN.UA

Украина не просто станет членом "нового Европейского союза", а будет одним из его лидеров. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Европейский союз до 2040 года распадется на две части: Западноевропейский и Восточноевропейский союзы. Лидерство в последнем будет принадлежать Польше и Украине", - заявил астролог.

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По словам Росса, создание Восточноевропейского союза припадет на 2039-2045 годы. Объединение будет включать плюс-минус 15 славянских государств.

"В союз войдут Беларусь, Россия, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Польша, Югославия со всеми своими республиками, Болгария. Это будет мощный союз. Украина с центром в Киеве будет очень доминантным центром. К нему придется также примкнуть и РФ, вернее европейской части России, то что от нее останется после распада", - отметил эксперт.

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Ранее Влад Росс рассказал, что в результате развала России часть ее территорий отойдет Украине, в частности Киеву достанется вся европейская часть России вместе с Москвой и Питером.