"То, что она пережила, - не передать словами": какими были последние дни покойной Татьяны Шелиги

Кратко:
- Умерла украинская актриса Татьяна Шелига
- Ее дочь Анастасия раскрыла, какими были последние земные дни артистки
Украинская актриса и Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига умерла третьего июля в возрасте 76 лет. За несколько дней до этого ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига сообщила, что Татьяна Леонардовна находится в тяжелом состоянии. В 2022 году Шелига перенесла две операции - на сердце и на поясничном отделе позвоночника. В апреле 2025 года Татьяна Леонардовна слегла с ужасными болями в прооперированной части спины.
Шестого июля родные и близкие провели актрису в последний путь. Ее дочь в своем блоге в Facebook поблагодарила всех за поддержку, и рассказала, какими были последние дни мамы.
"Хочу поблагодарить каждого из вас за помощь на достойное прощание и похороны мамы. Мама последние недели провела в адских болях. То, что она лично, и мы с моими двумя девочками пережили, - не передать словами... Знаете, у нее есть подушка с надписью "Вселенная любит тебя". Теперь я знаю, что это правда. Мира Украине. В Вере и Единстве - сила", - написала Анастасия.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что морпех и защитник "Азовстали" Михаил Дианов женился и впервые показал избранницу. Прежде воин скрывал любимую по имени Мирослава.
Также украинская ведущая, блогерша и звезда шоу "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь намекнула на беременность - показала уже заметно округлившийся животик.
Читайте также:
- Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь
- Юрий Никитин показал свою 94-летнюю маму-именинницу
- "Огонь огненный": Ольга Сумская удивила формами без ретуши
О персоне: Татьяна Шелига
Татьяна Шелига - украинская острохарактерная актриса театра и киной. Заслуженная артистка Украины (1996). Карьеру начала в 1972 году. На ее счету несчисленное количество театральных ролей и более 55 кинопректов - "Не жіноча праця", "Коли ми вдома", "Киевский торт", Возвращение Мухтара", "За двумя зайцами" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред