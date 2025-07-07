"То, что она пережила, - не передать словами": какими были последние дни покойной Татьяны Шелиги

Дочь Татьяны Леонардовны раскрыла деталь, которая разбивает сердце.

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Умерла Татьяна Шелига - дочь актрисы рассказала про ее последние дни / коллаж: Главред, фото: facebook.com/tat.ana.seliga

Кратко:

Умерла украинская актриса Татьяна Шелига

Ее дочь Анастасия раскрыла, какими были последние земные дни артистки

Украинская актриса и Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига умерла третьего июля в возрасте 76 лет. За несколько дней до этого ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига сообщила, что Татьяна Леонардовна находится в тяжелом состоянии. В 2022 году Шелига перенесла две операции - на сердце и на поясничном отделе позвоночника. В апреле 2025 года Татьяна Леонардовна слегла с ужасными болями в прооперированной части спины.

Шестого июля родные и близкие провели актрису в последний путь. Ее дочь в своем блоге в Facebook поблагодарила всех за поддержку, и рассказала, какими были последние дни мамы.

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"Хочу поблагодарить каждого из вас за помощь на достойное прощание и похороны мамы. Мама последние недели провела в адских болях. То, что она лично, и мы с моими двумя девочками пережили, - не передать словами... Знаете, у нее есть подушка с надписью "Вселенная любит тебя". Теперь я знаю, что это правда. Мира Украине. В Вере и Единстве - сила", - написала Анастасия.

Умерла Татьяна Шелига - дочь актрисы рассказала про ее последние дни / facebook.com/anastasia.savic.ka.seliga

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О персоне: Татьяна Шелига Татьяна Шелига - украинская острохарактерная актриса театра и киной. Заслуженная артистка Украины (1996). Карьеру начала в 1972 году. На ее счету несчисленное количество театральных ролей и более 55 кинопректов - "Не жіноча праця", "Коли ми вдома", "Киевский торт", Возвращение Мухтара", "За двумя зайцами" и пр.

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