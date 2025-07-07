В Украине растет спрос на подержанные авто из-за границы: ТОП-модели июня

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

https://glavred.info/auto/v-ukraine-rastet-spros-na-poderzhannye-avto-iz-za-granicy-top-modeli-iyunya-10679318.html Ссылка скопирована

В Украине растет спрос на подержанные авто из-за границы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Лидером среди ввезенных автомобилей остается Volkswagen Golf

Средний возраст подержанных машин составляет 8,8 года

В Украине в июне автопарк пополнили почти 20 тысяч подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с июнем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 7%. Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%.

видео дня

Далее следуют:

электромобили - 23%;

дизельные - 21%;

гибриды - 5%;

авто с ГБО - 3%.

Лидером среди ввезенных автомобилей остается Volkswagen Golf.

В топ 10 самых популярных моделей месяца вошли:

VOLKSWAGEN Golf - 985 ед;

RENAULT Megane - 698 ед;

SKODA Octavia - 652 ед;

VOLKSWAGEN Tiguan - 634 ед;

TESLA Model Y - 567 ед;

AUDI Q5 - 560 ед;

NISSAN Rogue - 520 ед;

TESLA Model 3 - 513 ед;

NISSAN Leaf - 468 ед;

VOLKSWAGEN Passat - 451 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в июне перешли на украинские номера, составляет 8,8 года.

Всего с начала года украинцы приобрели 113,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Автоновости:

Ранее Главред писал, что в Украине есть много автомобилей, которые привезены из США. Но они имеют одну общую проблему, из-за которой можно получить штраф - цвет указателей поворота.

Украинские водители могут получить крупный штраф за предоставление услуг перевозки пассажиров без получения лицензии, предусмотренной п.24 ст. 7 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Украине ужесточили наказание за одно из самых частых нарушений правил дорожного движения. Это касается парковки на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

Больше новостей:

Что известно об аналитическом портале УкрАвтопром? Аналитический портал "УкрАвтопром " - это официальный информационный ресурс Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром". Он является ключевым источником данных и аналитики по автомобильному рынку Украины. Портал является собственностью и основной информационной площадкой Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром", основанной в 1998 году. Ассоциация представляет интересы ведущих предприятий автомобильной промышленности Украины. Информация, публикуемая на портале, базируется на официальных статистических данных, в частности от Государственной службы статистики Украины, а также на собственных исследованиях и мониторинге рынка.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред