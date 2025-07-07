В Украине растет спрос на подержанные авто из-за границы: ТОП-модели июня

Кратко:
- Лидером среди ввезенных автомобилей остается Volkswagen Golf
- Средний возраст подержанных машин составляет 8,8 года
В Украине в июне автопарк пополнили почти 20 тысяч подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с июнем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 7%. Об этом сообщает Укравтопром.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%.
Далее следуют:
- электромобили - 23%;
- дизельные - 21%;
- гибриды - 5%;
- авто с ГБО - 3%.
Лидером среди ввезенных автомобилей остается Volkswagen Golf.
В топ 10 самых популярных моделей месяца вошли:
- VOLKSWAGEN Golf - 985 ед;
- RENAULT Megane - 698 ед;
- SKODA Octavia - 652 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 634 ед;
- TESLA Model Y - 567 ед;
- AUDI Q5 - 560 ед;
- NISSAN Rogue - 520 ед;
- TESLA Model 3 - 513 ед;
- NISSAN Leaf - 468 ед;
- VOLKSWAGEN Passat - 451 ед.
Средний возраст подержанных машин, которые в июне перешли на украинские номера, составляет 8,8 года.
Всего с начала года украинцы приобрели 113,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
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