Зачем опытные хозяйки проглаживают линолеум утюгом: удивительная хитрость

Хозяйки используют утюг не только для одежды и постельного белья, но и для некоторых необычных задач.

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Как устранить некрасивые вмятины на линолеуме от мебели / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Википедия

Вы узнаете:

Для чего хозяйки проглаживают линолеум утюгом

Как убрать вмятины на полу

Линолеум - напольное покрытие, которое проверено годами. Раньше его устанавливали в хрущевках, а сейчас он прекрасно вписывается в современный интерьер. Однако со временем на покрытии могут появляться вмятины, которые портят общую картину дома или квартиры. Главред узнал, как с помощью одного прибора быстро избавиться от неприятных повреждений на линолеуме.

Портал Pixelinform пишет, что существует простой способ вернуть полу ровную поверхность, а понадобится лишь утюг.

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Чтобы избавиться от вмятин, сначала нужно хорошо очистить поврежденный участок от пыли и грязи. Также убедитесь, что поверхность линолеума полностью сухая.

Далее положите хлопковую салфетку или пергамент на вмятину, чтобы не повредить еще больше линолеум и разогрейте утюг до максимальной температуры. Важно: функцию пара не стоит включать.

Затем просто гладьте линолеум как обычные вещи. Чтобы вмятина выровнялась понадобится всего 3-5 минут, главное не перегреть покрытие.

Если повреждение глубокое, процедуру можно повторить после остывания. Важно дать линолеуму остыть естественным путем, избегая резких перепадов температур.

Чтобы вмятина не вернулась, эксперты рекомендуют на некоторое время положить тяжелый предмет на восстановленную часть.

Благодаря простому методу, даже старый линолеум может снова выглядеть опрятно.

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