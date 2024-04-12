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Чем нужно мыть линолеум, чтобы он блестел: раствор, который выручит всех хозяек

Андрей Ганчук
12 апреля 2024, 15:46
Чем помыть линолеум на полу – простым раствором, в основе которого уксус и средство для мытья посуды, которые помогут хорошо очистить поверхность от грязи.
Линолеум
Как вернуть блеск старому линолеуму и хорошо его вымыть / Скриншот YouTube

Сегодня линолеум постелен на полу почти в каждой квартире или комнате в доме. Покрытие стало очень популярным, однако и за ним тоже нужен уход. Порой грязь въедается и ее сложно отмыть, поэтому многие задаются вопросом, как отмыть грязный линолеум в домашних условиях. Мы поделимся одним из способов.

Автор YouTube-канала Elena Matveeva показала простой способ, как приготовить раствор, который отмывает линолеум и делает его чистым и свежим.

Чем отмыть линолеум от въевшейся грязи

Сделайте раствор для мытья линолеума

Нужно взять ведро и налить в него воды, чтобы получилось примерно половина. Добавляем 1 столовую ложку средства для мытья посуды и 10 мл обычного столового уксуса. Также нужно капнуть несколько капель эфирного масла, чтобы был приятный аромат.

В обязательном порядке должен быть уксус, поскольку он хорошо убирает загрязнения и жир. К тому же уксус прекрасно дезинфицирует покрытия.

Моем линолеум этим средством и наблюдаем, как пол становится намного чище, свежее и начинает блестеть. Мыть таким раствором можно линолеум по всей квартире, в том числе на кухне, в ванной комнате и туалете.

Если у вас есть домашние животные, этим средством можно убирать квартиру каждый день.

Смотрите видео, как помыть полы, чтобы не было никакой грязи:

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