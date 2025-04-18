Оккупанты ударили дроном по Николаеву: огонь охватил склады на 700 кв. м

Что произошло:
- Вечером 17 апреля город атаковал дрон неустановленного типа
- Загорелись склады с бытовыми товарами на площади 700 кв. м
- Пожар потушили 50 спасателей, обошлось без жертв
В Николаеве спасатели потушили крупный пожар, возникший в результате дроновой атаки, которая произошла вечером 17 апреля. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), опубликовав фото с места происшествия.
Как уточнили в службе, город атаковали с использованием "дрона неустановленного типа". В результате попадания занялись склады с бытовыми товарами, принадлежащие частному предприятию.
"Из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов площадь пожара достигла 700 кв. м. К его ликвидации привлекли 50 спасателей и 9 единиц техники", - отметили в ГСЧС.
Несмотря на сложные условия, пожар удалось полностью ликвидировать. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.
Отметим, что вечером 17 апреля в Николаеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Местные власти подтвердили "прилет" реактивного БПЛА неустановленного типа и сообщили о пожаре, вызванном вражеской атакой.
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Как писал Главред, утром 14 апреля в Харькове прогремел взрыв - над городом был зафиксирован вражеский БПЛА. Под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.
Напомним, в воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты совершили два ракетных удара по городу Сумы. В результате вражеской атаки есть многочисленные жертвы среди мирного населения, спасательные службы работают на месте.
Кроме того, в четверг, 10 апреля, в результате атаки российского дрона в поселке Озерное Житомирской области произошла трагедия - беспилотник попал в жилой дом. В результате есть один погибший и несколько раненых.
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Что такое ГСЧС?
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
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