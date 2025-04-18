"Возлагала столько надежд": Меган Маркл сделала признание о выкидыше

Герцогиня Сассекская заговорила об эмоциях от потери ребенка.

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Меган Маркл дети - жена принца Гарри заговорила о выкидыше / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Кратко:

Пять лет назад, перед рождением дочери, Маркл потеряла ребенка

В своем подкасте COAFF Меган подняла тему преодоления деловыми женщинами тяжелых потерь

В ноябре 2020 года Меган Маркл сообщила, что за четыре месяца до этого, в июле, она потеряла ребенка. Про выкидыш герцогиня Сассекская, очень закрытая, но обычно очень откровенная, говорит крайне редко.

В недавнем выпуске ее нового подкаста "Признания женщин-основателей (Confessions of a Female Founder)" Маркл пришлось затронуть эту крайне болезненную тем - ее собеседницей была основательница организации Girls Who Code Решма Сауджани, которая в свое время оставила свое "детище", чтобы сосредоточиться на своем ментальном и физическом здоровье после серии выкидышей.

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Меган отметила, что успешные женщины своим примером показывают, что говорить о своих проблемах, решать их, просить о помощи - это нормально. При любых обстоятельствах нужно давать себе время прийти в себя. Особенно если речь идет о потере ребенка.

"Я говорила о выкидыше, который мы пережили. И я думаю, что параллельно с этим нужно учиться расставаться с тем, на что ты возлагал столько надежд и ожиданий, и в определенный момент быть готовым отпустить что-то, что ты планировал любить долгое время. ... Мужество, которое требуется, чтобы сказать: "Мне нужна помощь" или "Мне нужно сделать паузу", - огромно. И нет никакого способа продолжать быть примером для этих молодых женщин во всем том, к чему вы стремитесь, что вы хотели иметь, когда были молодой девушкой, если вы не делаете это с полной искренностью", - цитирует Меган Маркл издание Elle.

Меган Маркл и принц Гарри / instagram.com/meghan

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Меган Маркл - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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