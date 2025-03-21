Герцогиня в юности: Меган Маркл поделилась своим редким фото

Вкратце:
- Меган Маркл закончила женскую католическую школу "Непорочного сердца"
- Фото времен обучения там появилось в блоге герцогини Сассекской
Меган Маркл тщательно пиарит свой новый проект - кулинарное шоу "С любовью, Меган", в котором она вместе с известными гостями готовит различные блюда, и делится различными домашними хитростями. В кадре жена принца Гарри показывает пасторальную картинку, которая, впрочем, не всем пришлась по душе.
Для завоевания доверия аудитории Маркл стала чаще делать публикации в своем блоге в Instagram, который открыла в канун выход ее шоу. Так недавно на странице появилось фото Меган из юности.
Она опубликовала свой снимок на фоне статуи Девы Марии с Младенцем Иисусом на руках. Кадр был сделан в период обучения Маркл в женской католической школе "Непорочного сердца". Ранее фото появилось в блоге ее альма-матер - там Меган Маркл, как известную выпускницу школы, поздравили с выходом ее шоу, о чем герцогиня Сассекская не забыла упомянуть у себя.
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Британская королевская семья - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.
Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.
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Кто такая Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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