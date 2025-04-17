Надя Дорофеева поцапалась с подписчиками Миши Кацурина: "Душная тут только ты"

Кратко:
- Миша Кацурин показал рецепт нетрадиционной паски
- Дорофеева решила заступиться за него перед теми, кто критиковал его выпечку
Украинские фуд-блогеры и шеф-повары в канун светлого праздника Пасхи делятся в социальных сетях разнообразными рецептами пасхальной выпечки. Музыкант и ресторатор Миша Кацурин в своем блоге в Instagram показал, как готовить шоколадно-ореховую паску-краффин.
В комментариях многие раскритиковали кулинарные изыски Кацурина, дескать его вариация на тему паски бесконечно далека от традиционных украинских рецептов, подачи, и способов оформления.
"Блін, ну серйозно - ну що це... На здоров’я їжте торти, тістечка, що завгодно, любіть шоколад, хоть обливайтесь... Але, це паска, хай традиції залишаються", "Це круто, вірю що й дуже смачно, але це не паска, ту яку кладуть у кошик, це може бути просто святковий десерт", "Це не паска, краще берегти традиційні українські рецепти", "Це будь-що тільки не паска", - пишут в комментариях поклонники традиционного подхода к пасхальным блюдам.
За мужа решила заступиться украинская певица Надя Дорофеева. С смеющимися эмодзи она написала, что "в комментариях стало душно". Однако ее шутки и попытки сгладить накал критики не оценили. Ей ответили, что она сама "душная", если не понимает ценности украинских традиций, дескать паска - не просто "кексик к кофеечку". В дальнейшие дебаты артистка вступать не стала, оставив каждого при своем мнении.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская актриса Ольга Сумская после спектакля попала под обстрел по дороге на железнодорожный вокзал. Она поделилась жуткими кадрами из Днепропетровщины.
Также украинская ведущая Леся Никитюк спровоцировала слухи про тайный брак с женихом-военным. Дмитрий Бабчук сделал предложение Лесе Ивановне в начале января.
Читайте также:
- "Теперь официально": Екатерина Кухар сообщила о пополнении в семье
- "Больше не было женщин": Коляденко ошарашил подробностями личной жизни
- После трех лет отношений: Дмитрий Волканов впервые показал свою девушку
Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред