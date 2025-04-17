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Надя Дорофеева поцапалась с подписчиками Миши Кацурина: "Душная тут только ты"

Анна Подгорная
17 апреля 2025, 21:04
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Dorofeeva решила защитить возлюбленного от критики, но сама попала под "раздачу".
Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Надя Дорофеева поссорилась с подписчиками Миши Кацурина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin

Кратко:

  • Миша Кацурин показал рецепт нетрадиционной паски
  • Дорофеева решила заступиться за него перед теми, кто критиковал его выпечку

Украинские фуд-блогеры и шеф-повары в канун светлого праздника Пасхи делятся в социальных сетях разнообразными рецептами пасхальной выпечки. Музыкант и ресторатор Миша Кацурин в своем блоге в Instagram показал, как готовить шоколадно-ореховую паску-краффин.

В комментариях многие раскритиковали кулинарные изыски Кацурина, дескать его вариация на тему паски бесконечно далека от традиционных украинских рецептов, подачи, и способов оформления.

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"Блін, ну серйозно - ну що це... На здоров’я їжте торти, тістечка, що завгодно, любіть шоколад, хоть обливайтесь... Але, це паска, хай традиції залишаються", "Це круто, вірю що й дуже смачно, але це не паска, ту яку кладуть у кошик, це може бути просто святковий десерт", "Це не паска, краще берегти традиційні українські рецепти", "Це будь-що тільки не паска", - пишут в комментариях поклонники традиционного подхода к пасхальным блюдам.

комментарии к видео Кацурина
В комментариях рецепт Кацурина раскритиковали / instagram.com/misha_katsurin
комментарии к видео Кацурина
В комментариях рецепт Кацурина раскритиковали / instagram.com/misha_katsurin

За мужа решила заступиться украинская певица Надя Дорофеева. С смеющимися эмодзи она написала, что "в комментариях стало душно". Однако ее шутки и попытки сгладить накал критики не оценили. Ей ответили, что она сама "душная", если не понимает ценности украинских традиций, дескать паска - не просто "кексик к кофеечку". В дальнейшие дебаты артистка вступать не стала, оставив каждого при своем мнении.

комментарии к видео Кацурина
Реакция Нади Дорофеевой / instagram.com/misha_katsurin

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Кто такая Надя Дорофеева?

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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